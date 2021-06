Last Night In Soho: date de sortie, distribution et autres choses rapides que nous savons sur le film

Le casting de Last Night In Soho comprend Anya Taylor-Joy et Matt Smith

Thomasin McKenzie et Anya Taylor-Joy semblent être les co-responsables de Last Night in Soho. Le travail passé d’Anya Taylor-Joy comprend Split and Glass de M. Night Shyamalan. Elle est également apparue dans The Witch, Emma, ​​The New Mutants, Peaky Blinders et The Queen’s Gambit. Le travail le plus reconnaissable de Thomasin McKenzie comprend Jojo Rabbit et Leave No Trace.

Matt Smith incarne le principal intérêt amoureux de Jack, Eloise et Sandy dans Last Night in Soho. Smith est surtout connu pour avoir joué au Docteur de 2010 à 2014 dans Doctor Who. Le casting du film comprend également la regrettée Diana Rigg, qui est surtout connue pour ses rôles dans des émissions de télévision et des films des années 60 comme The Avengers et Au service secret de Sa Majesté.

Les fans de Game of Thrones la reconnaîtront comme étant Lady Olenna Tyrell. Last Night in Soho est l’un de ses derniers rôles au cinéma. Le reste de la distribution du film comprend Rita Tushingham, Terence Stamp, Michael Ajao et Synnøve Karlsen.