Le dernier film du réalisateur Edgar Wright, Last Night in Soho, poursuit son voyage à travers autant de genres différents qu’il peut en aborder. Cette fois, il apporte sa marque d’humour décalé et son goût musical impeccable au Londres des Swinging Sixties, en l’utilisant comme toile de fond pour un film d’horreur pop art flashy. Last Night in Soho présente des performances exceptionnelles de Thomasin McKenzie et Anya Taylor-Joy, jouant deux faces très différentes de la même pièce.

McKenzie (Jojo Rabbit) incarne Eloise Turner, une adolescente obsédée par les années 1960 qui réalise son rêve de déménager de la campagne à Londres pour étudier le design de mode. Elle possède également un mystérieux sixième sens qui lui permet de voir sa mère décédée. Lorsqu’elle arrive à Londres et emménage dans l’appartement d’une femme plus âgée, ce sixième sens lui montre quelque chose de très différent. Dans ses rêves, elle commence à vivre dans l’esprit de Sandie (Taylor-Joy), voyant le passé de cette chanteuse en herbe, qui écrase également lentement la vision parfaite et immaculée d’Eloise d’un Londres qui n’a peut-être jamais vraiment existé en premier lieu. Néanmoins, Eloise devient obsédée par Sandie, au point de s’habiller et de changer ses cheveux pour refléter son idole tragique.

(Photo : Fonctionnalités de mise au point)

La première moitié de Last Night in Soho est presque une vision couleur bonbon du passé, alors qu’Eloise embrasse sa nouvelle vie à Londres et le monde dans son esprit. Lorsque cette image parfaite commence à s’effondrer, le film, écrit par Wright avec Krysty Wilson-Cairns (1917), se transforme également. Les rebondissements courent à un kilomètre à la minute, obligeant Wright à faire de son mieux pour que le train continue de rouler sur la voie. C’est difficile à faire, et il y parvient presque. Il fait glisser le film d’un drame inspiré de Vertigo sur une personne perdant sa propre identité dans le passé dans un thriller d’horreur déséquilibré qui perd de vue les thèmes critiques établis au début.

Ce début est un acte difficile à suivre avec la cinématographie scintillante de Chung-hoon Chung et la performance délicieusement méchante de Matt Smith, l’homme dont Sandie est tombée amoureuse et qui a brisé sa vision du monde. Wright est alors à son meilleur, choisissant les moments parfaits de chute d’aiguille et emballant des montages amusants qui font fonctionner ses meilleurs films. À certains égards, le film joue également comme une version londonienne de Il était une fois à Hollywood, jusqu’à inclure des rôles mémorables pour des légendes du passé, notamment Terence Stamp, Rita Tushingham et feu Diana Rigg.

Tout Last Night in Soho s’effondrerait si McKenzie n’était pas vraiment aussi incroyable qu’elle. Bien que Taylor-Joy soit au centre du marketing du film – c’est compréhensible, puisqu’elle vient de jouer dans The Queen’s Gambit – il s’agit de l’émission McKenzie. Elle a un avenir incroyablement brillant et la transformation du personnage qu’elle réalise est impressionnante. On nous la présente comme une adolescente aux yeux écarquillés avec des affiches d’Audrey Hepburn et des disques de Dusty Springfield qui tournent. Pourtant, à la fin du film, McKenzie a transformé Eloise en une personne complètement nouvelle. Elle est même prête à relever le défi en jouant Taylor-Joy en tant que Sandie quand elle en a besoin.

Last Night in Soho est élégant à l’extrême, mais il y a quelque chose sous cette surface brillante. Les thèmes sont là, car Eloise apprend que sa passion pour le Londres des années 1960 pourrait être déplacée et qu’essayer d’être quelqu’un d’autre peut être une proposition dangereuse. La vraie horreur vient dans ce film lorsque l’état de rêve se brise pour révéler que chaque décennie est comme les autres, les moûts et tout.