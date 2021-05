Last Night in Soho Teaser présente le thriller psychologique d’Edgar Wright ⋆ .

Focus Features a enfin publié les premières images du thriller psychologique longtemps retardé du réalisateur Edgar Wright Dernière nuit à Soho, confirmant que la bande-annonce complète arrivera officiellement demain. Initialement prévu pour une sortie en 2020, le film a été retardé deux fois en raison de la pandémie en cours et devrait actuellement arriver dans les salles le 22 octobre 2021.

La vidéo offre notre premier regard sur les personnages de la gagnante du Golden Globe, Anya Taylor-Joy et Thomasin McKenzie, Sandy et Eloise, alors qu’ils nous emmènent dans le Londres des années 1960. Vérifiez Dernière nuit à Soho teaser dans le lecteur ci-dessous.

Que s’est-il passé #LastNightInSoho? pic.twitter.com/g1pWWHuDlA – Fonctionnalités de mise au point (@FocusFeatures) 23 mai 2021

Dernière nuit à Soho suivra une jeune fille passionnée de stylisme de mode, capable d’entrer mystérieusement dans les années 1960 où elle rencontre son idole, une chanteuse en herbe éblouissante. Mais le Londres des années 1960 n’est pas ce qu’il semble et le temps semble s’effondrer avec des conséquences louches …

Le thriller psychologique sera dirigé par Thomasin Harcourt McKenzie (Ne laisse aucune trace, Jojo Lapin) comme Eloise, la gagnante du Golden Globe Anya Taylor-Joy (Le gambit de la reine) et l’acteur Matt Smith, nominé aux Emmy Awards (La Couronne). Il mettra également en vedette Rita Tushingham, Terence Stamp, Jessie Mei Li, Michael Ajao, Synnøve Karlsen, Lisa McGrills, Margaret Nolan et la défunte actrice vétéran Diana Rigg dans son dernier film après sa mort en septembre 2020 à l’âge de 82 ans.

De Focus Features et Working Title Films, Dernière nuit à Soho est réalisé par Edgar Wright à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Krysty Wilson-Cairns (Penny terrible). Wright décrit le projet comme dans la même veine que Ne regarde pas maintenant et Roman Polanski’s Répulsion. Les producteurs sont Nira Park, Tim Bevan, Eric Fellner et Wright. Focus Features et Universal Pictures International distribueront le film dans le monde entier.