Last Smash Bros. Ultimate Fighter annoncé en octobre direct

Nintendo a annoncé que le dernier combattant DLC de Super Smash Bros. Ultimate sera présenté par le réalisateur Masahiro Sakurai dans un flux vidéo le 5 octobre, clôturant des mois de spéculation et mettant fin à des années d’extension de la liste.

Le dernier Mr. Masahiro Sakurai Presents sera mis en ligne à 10h00 HE ce jour-là et comprendra la démonstration habituelle du fonctionnement du nouveau personnage jouable. Une fois en direct, le combattant sera le 82e à être ajouté au jeu et complétera le sixième et dernier emplacement du Fighter Pass Vol. 2 DLC qui a commencé avec Arms’ Min Min il y a un an. Ils arriveront probablement aux côtés d’autres extras dans le cadre du Challenger Pack 11, cimentant l’héritage d’Ultimate comme l’un des crossovers les plus ambitieux de tous les temps.

Ce fut un choc lorsque Nintendo a annoncé avant la sortie d’Ultimate que le jeu inclurait tous les combattants déjà vus dans la série en plus des nouveaux arrivants. Mais ce n’était rien comparé à certaines des surprises qui ont été ajoutées via le DLC au cours des années qui ont suivi son lancement. Banjo & Kazooie, Sephiroth, le Joker de Persona 5 et Steve et Alex de Minecraft ne sont que quelques-uns des personnages de séries lointaines qui peuvent désormais se battre les uns contre les autres grâce à Smash Bros.

Alors que Sakurai a déclaré à plusieurs reprises qu’il s’agissait du dernier nouveau personnage du jeu, son rôle dans l’avenir de la série est plus en suspens. Sakurai a une longue et riche histoire de surmenage sur Smash Bros. et a même envisagé de prendre sa retraite, du moins de la série sinon du développement de jeux en général.

Un jeu de société amusant qui se trouve également avoir une scène compétitive florissante, Smash Bros. Ultimate est devenu de loin le jeu le plus populaire de la franchise vieille de deux décennies avec plus de 20 millions d’exemplaires vendus. C’est actuellement le troisième jeu le plus vendu sur Switch, juste derrière Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing : New Horizons. Donc, même si nous aurons probablement un nouveau Smash Bros. un jour, je suis sûr que Nintendo n’est pas pressé.