Last Soul est un prochain jeu de plateforme d’action avec un robot héroïque

Pour chaque jeu qui se présente comme un jeu de plateforme d’action avec des visuels basés sur des pixels, il y a le défi d’essayer de se démarquer de la foule. Un autre qui visera à le faire l’année prochaine (Q2) est Dernière âme, l’œuvre du studio canadien WULUM aux éditions Bonus Stage.

Il a en fait une campagne Kickstarter imminente (que la vidéo ci-dessus taquine également) mais le dernier communiqué de presse met en évidence l’accord de publication, confirme le jeu pour Switch et diverses plates-formes tout en présentant le financement participatif comme étant principalement destiné aux « précommandes et aux premiers bonus de fans. ‘.

Cela a l’air assez amusant dans la bande-annonce, en ajoutant des mécanismes soignés pour stimuler l’action; vous pouvez voir une partie de son pitch ci-dessous.

Last Soul est un jeu de plateforme de tir bourré d’action en tête d’affiche de BOP, la dernière âme restante sur terre luttant contre le Cyber-Être. Vous incarnez le BOP mignon mais puissant et en plus de tous les mécanismes habituels, votre jetpack, vos boucliers et votre bullet time offrent un véritable coup de poing contre les forces du mal qui tentent de détruire même la dernière des âmes restantes.