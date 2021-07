Last Stop Review impressions – Pourquoi ma vie à Londres n’est-elle pas aussi excitante ?

Par Dorrani Williams

21 juillet 2021 17:01 GMT

J’ai récemment eu la chance de découvrir un jeu indépendant appelé Last Stop par le développeur Variable State. C’est un jeu d’aventure surnaturel chargé d’histoires qui se déroule dans le Londres d’aujourd’hui.

En tant que seule personne de l’équipe VG247 qui vit à Londres, j’étais la plus qualifiée pour lui donner le sceau d’approbation londonien. Regardez la vidéo ci-dessous pour mes premières impressions.

Regarder sur YouTube

Vous incarnez trois personnages différents (John, Meena et Donna) dont les histoires se tissent toutes d’une manière ou d’une autre. Vous pouvez jouer n’importe lequel des trois personnages dans n’importe quel ordre, mais vous devez jouer les trois pour passer à la section suivante.

C’était excitant de voir l’histoire se dérouler comme elle l’a fait et évidemment, je ne peux pas dire grand-chose avec ce jeu qui n’est fondamentalement qu’une histoire et rien d’autre, mais ce que je peux dire, c’est que c’est intelligent, stimulant et juste assez bizarre pour être intéressant mais pas absurde.

En tant que sorte de jeu d’aventure à l’ancienne, le gameplay se limite ici au déplacement d’un point A à un point B, à des conversations avec des options de dialogue et à des interactions qui font progresser l’histoire. Mais ça marche.

Je dirai que cela me fait chaud au cœur qu’ils n’aient pas choisi de doubleurs qui sonnent tous comme Jason Statham et Idris Elba. Tout le monde à Londres ne sonne pas comme ça, donc c’est bien qu’ils aient capturé une variété de voix.

Je résume tout et plus en détail dans la vidéo mais pour faire court, j’ai vraiment apprécié de jouer à Last Stop.

Faut-il aussi y jouer ?

Si vous aimez les jeux dramatiques et riches en histoires, alors oui. C’est facile de jouer avec autant de moments qui vous font haleter ou dire « ohhhh merde ! » et honnêtement je ne peux rien dire de plus car ça te gâcherait le jeu. Jouez-y et voyez comment différents mondes entrent en collision et comment les éléments surnaturels entrent en jeu.

Last Stop sort le 22 juillet sur PC, Xbox One, Xbox Series X et S, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Pour plus de jeux à venir cette année, rendez-vous sur notre page de dates de sortie de jeux vidéo.

