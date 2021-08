L’astéroïde le plus rapide du système solaire vient d’être découvert

Les astronomes viennent de découvrir l’astéroïde le plus rapide connu du système solaire, qui a traversé son dernier long tour elliptique autour du soleil en seulement 113 jours, se rapprochant si près de l’étoile à son approche la plus proche que sa surface était suffisamment chaude pour faire fondre le plomb.

La roche spatiale, désignée 2021 PH27, a la période orbitale la plus courte de tous les objets connus du système solaire autre que Mercure – qui a une période orbitale de 88 jours à peine – mais 2021 PH27 a une orbite elliptique plus longue qui traverse à la fois Mercure et celui de Vénus.

À son approche la plus proche, 2021 PH27 se trouve à environ 12,4 millions de miles, ou 20 millions de km, du soleil, ce qui est plus de deux fois plus proche que Mercure se rapproche de son approche la plus proche, à environ 29 millions de miles, ou 47 millions de km. Quand c’est le cas, la surface de 2021 PH27 s’élève à environ 900 degrés Fahrenheit, soit environ 500 degrés Celsius.

Découvert le 13 août par Scott S. Sheppard de la Carnegie Institution of Science, à l’aide de la caméra à énergie noire au sommet du télescope Víctor M. Blanco de 4 m à l’observatoire interaméricain Cerro Tololo au Chili, une équipe internationale d’astronomes de deux continents et d’Hawaï a travaillé ensemble d’observer l’astéroïde au cours des prochains jours pour confirmer la vitesse et l’orbite de 2021 PH27 – même si cela signifiait retarder leurs propres projets pour lesquels ils avaient réservé un temps précieux au télescope.

“Bien que le temps du télescope pour les astronomes soit très précieux”, a déclaré Sheppard dans un communiqué, “la nature internationale et l’amour de l’inconnu rendent les astronomes très disposés à passer outre leur propre science et observations pour suivre de nouvelles découvertes intéressantes comme celle-ci”.

L’astéroïde entre dans ce qu’on appelle la conjonction solaire, ce qui est une façon élégante de dire qu’il nous apparaît sur Terre comme s’il se déplaçait «derrière» et qu’il devrait réapparaître l’année prochaine. À ce stade, les scientifiques espèrent déterminer plus précisément son orbite, après quoi l’astéroïde obtiendra son nom officiel.

Analyse : les astéroïdes « intérieurs » comme 2021 PH27 nous aident à comprendre les menaces pour la Terre provenant des « extérieurs »

La plupart des astéroïdes du système solaire résident dans la principale ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter et ils nous intéressent donc particulièrement, les Terriens, car c’est de là que viendra le danger pour notre planète.

Les astéroïdes dans cette partie du système solaire peuvent être délogés de leurs trajectoires pour un certain nombre de raisons, mais les perturbations gravitationnelles de Jupiter sont le moyen le plus courant pour ces roches spatiales de se diriger vers les planètes intérieures. Ces astéroïdes en orbite autour du soleil à l’intérieur de l’orbite terrestre sont donc très probablement ceux qui ont été envoyés dans le système solaire interne mais qui ont manqué de nous toucher ou de nous toucher, ou l’une des trois autres planètes terrestres.

“La fraction d’astéroïdes à l’intérieur de la Terre et de Vénus par rapport à l’extérieur nous donnera un aperçu de la force et de la composition de ces objets”, a expliqué Sheppard.

« Comprendre la population d’astéroïdes à l’intérieur de l’orbite terrestre est important pour compléter le recensement des astéroïdes proches de la Terre, y compris certains des impacteurs terrestres les plus probables qui peuvent s’approcher de la Terre pendant la journée et qui ne peuvent pas être facilement découverts dans la plupart des enquêtes qui observent la nuit, loin du Soleil”, a-t-il ajouté.