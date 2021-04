L’astéroïde tueur de dinosaures a donné à la Terre ses forêts tropicales, selon une étude – .

Quand vous imaginez à quoi ressemblait la planète à l’époque des dinosaures, il pourrait être tentant d’imaginer les créatures éteintes depuis longtemps rampant à travers la flore colorée des forêts tropicales d’aujourd’hui. Nous avons tous vu des documentaires et des représentations fictives de dinosaures dans de tels contextes, mais de nouvelles recherches suggèrent que les forêts tropicales étaient très différentes lorsque les dinosaures régnaient sur la terre, et nous devons remercier l’astéroïde tueur de dinosaures pour les forêts tropicales que nous voyons. aujourd’hui.

Comme le rapporte Ars Technica, un nouvel article publié dans Science nous donne une image de ce à quoi ressemblaient les forêts épaisses dans des endroits comme la Colombie avant et après l’arrivée de l’astéroïde colossal qui a percuté le Mexique actuel. Le changement climatique dramatique que l’impact a déclenché a complètement changé la composition de la vie végétale à travers le monde, mais les forêts tropicales ont peut-être vu les plus grands changements de tous.

Lorsque l’astéroïde est arrivé, il a soulevé une quantité incroyable de poussière et de débris qui ont été poussés dans l’atmosphère et ont commencé à faire le tour du globe. C’est ce qui a finalement tué les dinosaures à l’échelle de la planète, car cela réduisait la quantité de lumière solaire atteignant la surface. Les plantes ont commencé à mourir en premier, et lorsque cela s’est produit, on pense que toute la chaîne alimentaire s’est effondrée.

Les dinosaures herbivores n’avaient rien à manger et étaient affamés, et les carnivores qui se régalaient de ces herbivores ont suivi peu de temps après. C’était une période difficile pour la vie telle que nous la connaissons, et la mort des plantes a frappé particulièrement durement les forêts. Toutes les plantes ont souffert d’une manière ou d’une autre, et les grands conifères qui dominaient l’ancienne forêt tropicale ne faisaient pas exception. Les arbres sont morts à un rythme rapide, et des preuves fossiles suggèrent qu’ils n’ont jamais fait un retour dans ces régions.

Lorsque la poussière s’est finalement déposée et que les régions autrefois boisées ont recommencé à recevoir un ensoleillement adéquat, les plantes qui ont pris le relais ne ressemblaient en rien à celles qui régnaient autrefois sur ces régions. Ils étaient colorés, avec des fleurs épanouies et des feuilles en forme de fougère. Ces nouvelles plantes ont favorisé une structure à canopée fermée, avec de nombreuses couches de vie végétale au lieu des grands conifères qui atteignaient le ciel avec peu entre eux et le sol en dessous.

« [Flowering plant life] est venu à dominer les forêts au cours des 6 millions d’années de rétablissement, lorsque la flore a commencé à ressembler à celle de la forêt néotropicale moderne des basses terres », écrivent les chercheurs. «Les données sur les feuilles impliquent également que le couvert forestier est passé de relativement ouvert à fermé et stratifié, ce qui a entraîné une stratification verticale accrue et une plus grande diversité des formes de croissance des plantes.»

Les forêts tropicales humides que nous voyons aujourd’hui n’existaient tout simplement pas à l’époque des dinosaures, et il a fallu l’impact d’astéroïdes qui a tué ces incroyables créatures pour changer la composition de ces forêts pour toujours.

