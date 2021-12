LastPass va devenir une entreprise indépendante

LogMeIn prévoit de créer l’outil de gestion des mots de passe LastPass en tant qu’entreprise autonome, a-t-il annoncé mardi. Avec le changement, LastPass promet que les clients recevront des améliorations sur un « échéancier accéléré » l’année prochaine. « Avec une équipe entièrement dédiée à son innovation et à sa croissance continues, [LastPass] sera en mesure de fournir encore plus de puissance aux utilisateurs », a déclaré un porte-parole.

LastPass, que LogMeIn a acheté pour 125 millions de dollars en 2015, est un outil de gestion de mot de passe populaire ; il est utilisé par « plus de 30 millions d’utilisateurs et 85 000 entreprises dans le monde », selon LogMeIn, et « la grande majorité » de ses activités sont des entreprises clientes. L’accent mis par LogMeIn sur l’utilisation en entreprise de LastPass dans son communiqué de presse pourrait suggérer que la société autonome va se concentrer davantage sur ce public.

Le changement arrive près d’un an après que LastPass a ajouté des restrictions importantes à son niveau gratuit. LastPass limite désormais les utilisateurs gratuits à l’affichage et à la gestion des mots de passe uniquement sur les appareils mobiles ou sur votre ordinateur. Pour accéder à vos mots de passe sur tous vos appareils, vous devez souscrire à un forfait payant. Si vous êtes toujours sur le plan gratuit de LastPass et que vous souhaitez passer à un autre gestionnaire de mots de passe, nous avons un guide que vous pouvez suivre ici. LogMeIn a également été critiqué pour avoir triplé le prix de LastPass Premium entre 2017 et 2019, bien qu’un porte-parole ait déclaré à The Verge qu’il n’y avait « aucun projet » de modifier le prix de LastPass.

Le changement a lieu près de deux ans après que LogMeIn a accepté de se vendre à deux sociétés de capital-investissement pour 4,3 milliards de dollars.