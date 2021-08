L’astrologie a une explication effrayante et précise pour les tueurs en série

Savez-vous comment le FBI dispose d’une équipe entière dédiée au profilage psychologique des meurtriers ? Eh bien, peut-être qu’ils devraient simplement utiliser l’astrologie à la place. C’est moins cher. Et bizarrement sur le point.

Je m’explique : dans le zodiaque, les 12 signes sont divisés en trois groupes par ce qu’on appelle la modalité. Chaque signe est soit un signe fixe, soit un signe mutable, soit un signe cardinal, et chacune de ces modalités a un ensemble différent de traits de personnalité qui l’accompagnent. Les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons sont appelés signes mutables, ce qui signifie que leurs signes tombent à la fin d’une saison (les Gémeaux tombent à la fin du printemps, la Vierge à la fin de l’été, le Sagittaire à la fin de l’automne et les Poissons à la fin de l’hiver). Et en 2008, un statisticien néerlandais du nom de Dr Jan Ruise a examiné les cartes de naissance de près de 300 tueurs en série et a découvert que “les tueurs en série naissent fréquemment lorsque les facteurs célestes sont dans des signes mutables”.

Alors, quels sont les traits de ces signes mutables ? Eh bien, ils sont connus pour être adaptables et frénétiquement indécis. Ils sont comme des caméléons, expérimentant des changements épisodiques et fréquents tout au long de leur vie. Combinez cela avec les énergies et les personnalités de ces signes et vous obtenez une recette pour les personnes qui vivent une double vie. Pas vraiment….

• Les Gémeaux sont symbolisés par des jumeaux et connus pour avoir de multiples facettes ou des personnalités cachées. Une personne extérieure charmante et une personne intérieure plus sombre et perturbée ? Oui, une vraie possibilité.

• Les Vierges sont méticuleuses et systématiques – elles vivent pour les modèles et la routine. Les tueurs en série ont tendance à commettre des actes qui suivent un modèle de comportement caractéristique et prévisible. De plus, les Vierges sont v. bon à nettoyer après eux-mêmes. SW.

• Les Sagittaires sont charismatiques et prospèrent dans l’aventure. Il est logique que les Sags à la recherche de sensations fortes soient plus susceptibles de tenter leur chance en accomplissant un acte odieux. Ils sont impulsifs et spontanés… et ne réfléchissent pas toujours aux choses.

• Les Poissons sont empathiques, mais cette empathie pourrait se retourner contre vous. Puisqu’ils ont la capacité de ressentir une douleur collective, ils peuvent être submergés et se replier sur eux-mêmes en tant que mécanisme d’adaptation.

Rassemblez quelques-uns des tueurs en série les plus notoires d’Amérique et vous obtiendrez : Ted Bundy (Sagittaire), Jeffrey Dahmer (Gémeaux), John Wayne Gacy (Poissons), Andrew Cunanan (Vierge), « Son of Sam » David Berkowitz ( Gémeaux), Richard « The Night Stalker » Ramirez (Poissons), « Boston Strangler » Albert DeSalvo (Vierge), Randy Kraft (Poissons), Larry Eyler (Sagittaire) et « BTK » Dennis Rader (Poissons).

Le Dr Ruise a également découvert que “la fréquence des planètes dans la 12e maison est considérablement élevée”. En astrologie, votre thème astral est divisé en 12 secteurs appelés maisons, chaque maison représentant différents domaines de la vie. Alors que votre signe solaire est déterminé par la date de votre naissance, les maisons de votre thème natal sont déterminées par l’heure de votre naissance. Votre signe ascendant, indiqué par le signe du zodiaque à l’horizon lorsque vous êtes né, est toujours à l’aube de votre première maison. La 12e maison est parfois appelée la “maison de l’invisible”, et elle régit l’intuition, la santé mentale, la santé spirituelle, le mysticisme et, de manière significative, les fins. Avoir beaucoup de planètes dans cette maison indique que ces facteurs joueront un rôle important dans votre vie.

Il y a plus : d’autres ont découvert qu’en comparant certains des thèmes de naissance de ces criminels, des schémas se dégagent. Bundy, Cunanan, Ramirez et Kraft partagent tous trois aspects clés (c’est-à-dire les angles importants que les planètes font les unes avec les autres) dans leur thème.: un dur et tendu avec Pluton, la planète de la mort et des comportements psychologiques refoulés ; une douce et solidaire avec Mercure (la planète de la communication) ; et un signe ascendant qui est conjoint (aka dans le même signe que) une autre planète.

Traduction : Pluton peut apporter des transformations positives, mais lorsqu’il est mal aspecté, il peut également provoquer un auto-sabotage troublant, voire une fixation sur la mort. Une connexion Mercury améliore le don de bavardage, une compétence nécessaire pour attirer de nouvelles victimes. Et lorsqu’une planète forme un aspect de votre signe ascendant, elle peut amplifier cette facette de votre personnalité. Bundy, par exemple, a une Vénus en Scorpion qui forme un carré stressant avec son Lion Rising. Lorsque Vénus, la planète de l’amour, forme un aspect impitoyable comme celui-ci, la personne a tendance à lutter avec l’estime de soi et à agir en conséquence.

Bien sûr, tous les tueurs en série ne sont pas des signes mutables. D’autres études sur les anniversaires de tueurs en série ont montré qu’un nombre disproportionné d’entre eux sont des Verseaux (Gary Ridgway, Robert Hansen et Luis Alfredo Garavito), des Taureaux (HH Holmes, Michael Ryan et David Copeland) et des Capricornes (le sorcier, Freeway ) Tueur et Loup de Moscou).

De plus, chaque signe du zodiaque peut revendiquer au moins un tueur en série – par exemple, Charles Manson était un Scorpion, le « Hillside Strangler » Angelo Anthony Buono Jr. était une Balance et Keith Hunter Jesperson était un Bélier.

Fait intéressant, les cartes de naissance ne sont pas non plus la seule intersection de l’astrologie et du vrai crime. Certains astrologues médico-légaux essaient de résoudre des meurtres en examinant des « tableaux d’événements » ou des « tableaux vus pour la dernière fois » de ce à quoi ressemblait le cosmos le jour où le meurtre a eu lieu. Bien que les psychologues légistes soient sceptiques à ce sujet, il existe plusieurs blogs populaires dédiés à ce domaine.

Alors avant de paniquer parce que vous vivez avec un Poissons, rappelez-vous que les thèmes natals ne sont qu’une carte. Chacun a encore le pouvoir d’exercer son libre arbitre. De plus, “Je suis un Gémeaux” ne tiendra pas au tribunal, alors oui. S’il vous plaît, ne tuez personne.

