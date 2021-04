L’astronaute d’Apollo 11 Michael Collins est mort à 90 ans

Et bien que son surnom ait peut-être laissé entendre qu’il avait été oublié par l’histoire, Michael Collins a été interprété par des acteurs de films et d’émissions spatiales au fil des ans. Plus récemment, il a été interprété par l’acteur Lukas Haas dans le film de Ryan Gosling First Man. Dans le monde de la télévision, il a été présenté comme un personnage dans des émissions comme From The Earth To The Moon (joué par Cary Elwes), For All Mankind (joué par Ryan Kennedy), le téléfilm Moonshot (joué par Andrew Lincoln), et même la série Netflix The Crown (jouée par Andrew-Lee Potts). Collins a également longtemps été un défenseur de nouveaux voyages dans l’espace, apparaissant dans un certain nombre d’entrevues télévisées, de documentaires et d’articles de presse sur l’espace.