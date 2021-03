L’astronaute de la NASA pourrait avoir prolongé son séjour sur l’ISS

WASHINGTON – Un astronaute de la NASA volant vers la Station spatiale internationale en avril pourrait passer jusqu’à un an sur la station, un séjour prolongé dont il s’est dit «enthousiaste».

La NASA a annoncé le 9 mars que Mark Vande Hei volerait sur la mission Soyouz MS-18 vers la station spatiale, à partir du 9 avril. Il volera avec les cosmonautes de Roscosmos Oleg Novitsky et Pyotr Dubrovnik.

Dans un scénario de mission typique, les trois resteraient sur la station pendant environ six mois, revenant après l’arrivée du prochain équipage sur Soyouz MS-19 en octobre. Cependant, les responsables de Roscosmos ont discuté du tournage d’un film sur la station en octobre, envoyant le réalisateur Klim Shipenko et une actrice à être sélectionnés lors d’une compétition en cours sur Soyouz MS-19 avec le commandant Anton Shkaplerov. Shipenko et l’actrice reviendraient sur le Soyouz MS-18 avec Novitsky, commandant de cette mission, obligeant Dubrovnik et Vande Hei à rester sur la station jusqu’en avril 2022, lorsque la prochaine mission de rotation de l’équipage de Soyouz sera lancée.

Vande Hei, lors d’un appel aux journalistes le 15 mars, a reconnu qu’il pouvait rester à la station plus de six mois. «Tout dépend de la question de savoir si ces touristes montent sur le vaisseau spatial à l’automne, car ils reprendraient mon siège», a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il se félicitait de la possibilité d’un séjour prolongé sur l’ISS. «Honnêtement, pour moi, c’est juste une opportunité pour une nouvelle expérience de vie. Je n’ai jamais été dans l’espace plus de six mois », a-t-il déclaré, faisant référence à sa première mission dans l’ISS, qui a duré de septembre 2017 à février 2018.« Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. »

Cette durée incertaine n’est pas le seul aspect inhabituel de la mission. La NASA a acquis le siège non pas en l’achetant directement à Roscosmos, comme elle l’a fait dans le passé, mais plutôt par un échange avec la société commerciale de vols spatiaux Axiom Space, qui a obtenu le siège de Roscosmos dans un accord dont ni Roscosmos ni Axiom n’ont divulgué. Axiom recevra un siège pour une mission d’équipage commercial de la NASA dans l’ISS, probablement en 2023, en échange du siège Soyouz.

Vande Hei a déclaré qu’il n’était pas impliqué dans les négociations pour le siège. «Je suis sûr que c’était une chose très compliquée et difficile à résoudre. Je sais que beaucoup d’efforts ont été déployés pour y parvenir », a-t-il déclaré. «Je suis vraiment heureux que cela a fonctionné comme cela s’est passé, et je suis également très heureux de ne pas avoir eu à gérer tous ces détails.»

Vande Hei a commencé à s’entraîner l’année dernière en tant que remplaçant de Kate Rubins, l’astronaute de la NASA qui s’est envolée vers la station lors de la mission Soyouz MS-17 en octobre dernier, puis s’est «dirigée vers» l’entraînement pour le Soyouz MS-18. «La seule chose qui était incertaine était de savoir si je me lancais ou non à la suite de la formation», a-t-il déclaré.

Roscosmos avait initialement annoncé que Sergei Korsakov accompagnerait Novitsky et Doubrov sur Soyouz MS-18. Vande Hei s’est entraîné avec ces trois pendant des mois, a-t-il dit, sachant que seulement trois des quatre personnes voleraient. «Nous étions prêts pour toute éventualité», a-t-il déclaré.

En raison de cette incertitude, il a dit qu’il avait géré ses attentes quant à savoir s’il lancerait. «J’essayais de ne pas être trop ému, trop excité par le fait que je lance peut-être en avril», a-t-il déclaré. «Je me suis rendu compte que je faisais ça seulement quand je me suis senti super excité quand il a été finalisé.»

Roscosmos est allé jusqu’à faire deux versions du patch de mission Soyouz MS-18, une avec le nom de Vande Hei – vu en février sur les photos des activités de formation de Novitsky et Dubrovnik – et une avec le nom de Korsakov. Dans une démonstration de camaraderie, Vande Hei a déclaré qu’il portait la version du patch avec le nom de Korsakov tandis que Korsakov portait le patch avec le nom de Vande Hei. « Je le considérerai toujours comme faisant partie de notre équipe », a-t-il déclaré à propos de Korsakov.

Les médias russes ont rapporté que Roscosmos envisageait d’assigner Korsakov à une future mission Crew Dragon une fois que la NASA et Roscosmos auront finalisé un accord sur l’échange de sièges entre Soyouz et les véhicules commerciaux d’équipage.