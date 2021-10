L’astronaute français devient l’une des premières personnes à entendre le prochain album de Rammstein

RAMMSTEIN le batteur Christophe Schneider dit ça Agence spatiale européenne (ESA) astronaute Thomas Pesquet a été l’une des premières personnes à entendre une chanson du prochain album du groupe.

Plus tôt ce mois-ci, Pesquet est devenu commandant de la Station spatiale internationale, succédant à l’astronaute de l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise et membre de Crew-2 Akihiko Hoshide. Thomas occupera ce rôle jusqu’à peu de temps avant le retour de Crew-2 sur Terre en novembre.

Le mardi (6 octobre), Schneider a révélé qu’il jouait Pesquet une chanson de la suite de l’album sans titre de 2019.

« L’espace appelle ! » Christophe Posté sur Instagram en partageant une photo de lui en train de discuter avec Pesquet dans le confort de son home studio. « J’ai eu l’honneur de parler avec l’astronaute de l’ISS @thom_astro au nom de @rammsteinofficial. Il est l’actuel commandant de l’@iss et vit dans l’espace depuis six mois. C’était comme un rêve d’enfant devenu réalité pour moi – parler à un personne vivant dans le ciel, partageant un aperçu de son point de vue, réalisant à nouveau à quel point nous sommes tous petits par rapport à la profondeur de l’univers… Il a été le premier à écouter l’une de nos nouvelles chansons du prochain album. , ce qui est un honneur pour nous. Merci @nasa @europeanspaceagency et Thomas pour cette expérience unique. »

En mai dernier, Pesquet a créé le JEU FROID Célibataire « Puissance supérieure » alors qu’il était à bord de la Station spatiale internationale. Avant la première, JEU FROID lié avec Pesquet pour une conversation.

Il y a un an et demi, RAMMSTEIN a reporté sa tournée des stades nord-américains 2020 en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde. Le trek a ensuite été déplacé à l’été 2021 avant d’être à nouveau reporté, cette fois à l’été 2022.

RAMMSTEINle septième album sans titre est sorti en mai 2019 via UME/Spinefarm en Europe et Caroline Records aux États-Unis Le premier disque studio du groupe depuis 2009 « Liebe Ist Für Alle Da » a fait ses débuts au n ° 1 des charts d’albums dans 14 pays et a été le dixième n ° 1 du groupe en Allemagne. Le LP a été produit par Olsen Involtini avec RAMMSTEIN et a été mixé dans un studio de Santa Monica, Californie avec Rich Costey, un producteur américain qui a déjà travaillé avec MUSE, RAGE CONTRE LA MACHINE et FRANZ FERDINAND, entre autres.



Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Christoph Schneider (@christophschneider_official) ☀?Sonne de Rammstein @Rsprachrohr#SpaceVibes #Songs4Space #AlphaFipMusichttps://t.co/CjurpFxYTLhttps://t.co/eRNobduo9S — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 7 octobre 2021

