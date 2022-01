L’astuce appuyée par la science pour que l’eau ne déborde pas lors de la cuisson des pâtes | Vie

Vous vous êtes sûrement déjà perdu lors de la cuisson des pâtes et l’eau a débordé laissant tout perdu avec une mousse blanchâtre plutôt désagréable. Avec cette astuce simple et scientifiquement prouvée, cela ne vous arrivera plus jamais.

Les pâtes sont sans aucun doute l’un des aliments les plus populaires qui existent, elles sont très faciles à préparer, elles peuvent se conserver des mois dans le garde-manger (si elles sont sèches, bien sûr) et elles sont absolument délicieuses.

La cuisson des pâtes est un processus très simple, il suffit de les mettre dans de l’eau bouillante pendant quelques minutes et de les filtrer correctement (ce qui, comme nous l’avons déjà mentionné, n’est pas aussi facile que vous le pensez).

Et attention, n’oubliez pas que vous n’avez jamais à jeter l’eau des pâtes bouillantes car elle a une utilité surprenante que tout le monde ne connaît pas.

La seule chose à laquelle vous devez faire un peu attention est de contrôler la température pendant le processus afin que l’eau ne sorte pas, du moins jusqu’à présent, car au cas où vous ne le sauriez pas, il existe une astuce très simple, qui est également approuvée par la science, pour éviter que l’eau de cuisson des pâtes ne déborde de la marmite en vaporisant le tout.

L’astuce est très simple et il consiste simplement à placer un ustensile en bois, une cuillère de cuisine ou une spatule, sur le dessus du pot forme transversale en guise de couvercle.

Pour mieux comprendre cette astuce, il faut savoir pourquoi l’eau des pâtes déborde. La cause en est les molécules d’amidon dans les pâtes qui s’infiltrent dans l’eau et rendent les bulles plus résistantes.

Ces bulles forment une épaisse couche de mousse blanche à la surface du pot qui empêche la vapeur de s’échapper.

Au fil des minutes, la tension superficielle de cette couche finit par céder à la pression de la vapeur d’eau, et lorsqu’elle se brise brutalement elle finit par faire déborder l’eau, salir tout.

Pourquoi mettre une cuillère en bois empêche l’eau des pâtes de couler ? Il a une explication scientifique basée sur deux des propriétés les plus remarquables du bois : il est bon pour absorber l’eau et mauvais pour conduire la chaleur.

En cuisine, tout est utilisé. Avant de verser l’eau bouillante des pâtes dans l’évier, découvrez ce que les meilleurs chefs en font. Le connaissais-tu?

Lorsque l’amidon bouillonne au contact du bois froid et sec, il se brise empêchant la formation de la couche de mousse et permettant à la vapeur de s’échapper de manière constante.

C’est-à-dire, la tension superficielle des bulles d’amidon cède au bois et explose au contact provoquant une réaction en chaîne qui finit par faire exploser les bulles adjacentes.

Comme la cuillère en bois est beaucoup plus absorbante et résistante à la chaleur que, par exemple, les cuillères en métal, elle permet de contrôler la mousse plus longtemps qu’avec un ustensile en métal.

Cette astuce pour que l’eau de faire bouillir les pâtes ne sorte pas de la marmite n’est pas infaillibleSi la température est trop élevée et le temps de cuisson trop long, le bois perdra ses propriétés et finira par céder, même s’il devrait être efficace pour les quantités et les temps de cuisson des pâtes sèches de supermarché que nous consommons tous habituellement.