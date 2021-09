L’astuce cool pour nettoyer et tuer les bactéries sur votre planche à découper sans utiliser de savon | La vie

in

Dans aucune cuisine, il ne manque une bonne planche à découper pour fendre les aliments, en particulier la viande et les légumes, avant de les cuisiner.

Les planches à découper ils sont indispensables dans toute cuisine. Il y a généralement un débat sur la question de savoir si la planche en silicone ou en plastique ou en bois est meilleure, mais la plupart des cuisiniers sont clairs à ce sujet : en bois.

Et la science leur donne raison. Contrairement à ce que l’on peut croire quand on voit des planches de bois anciennes et usées, elles sont très hygiéniques.

La raison en est que le bois dur a des propriétés antimicrobiennes. Les capillaires dans le grain du bois aspirent des fluides dans la planche, piégeant les bactéries, qui sont éliminées lorsque la planche sèche après le nettoyage.

Bien que le planches à découper en bois les microbes ne les aiment pas, comme nous l’avons vu pour les éliminer il faut les nettoyer.

Beaucoup de gens optent pour des planches à découper en plastique car elles sont très confortables, car elles vont au lave-vaisselle.

Ceux en bois ne doivent pas être lavés en machine, ils doivent être faits à la main. Mouillez-les simplement avec de l’eau chaude, frottez avec un tampon à récurer et un peu de savon, rincez et laissez-les sécher complètement.

C’est simple et rapide, mais le frottement et le savon sont assez abrasifs pour le bois, qui peut s’user tôt.

La chaîne YouTube Chowound nous apprend une astuce sympa pour nettoyer et tuer les bactéries de votre planche à découper en bois, sans utiliser de savon. Tu peux le voir ici:

Comme la vidéo nous le montre, c’est aussi simple que couper un citron en deux et presser son jus sur toute la table. Puis on saupoudre un peu de sel.

Le citron a des propriétés désinfectantes et antibactériennes connues, et le sel aide à faire glisser la saleté et à renforcer l’effet assainissant du citron.

On frotte un peu toute la surface de la planche de bois avec le citron lui-même, puis on nettoie tous les restes avec du papier absorbant.

La planche à découper en bois sera complètement propre et désinfectée, sans utiliser de produits chimiques.