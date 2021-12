L’astuce de charge qui peut raviver une batterie au lithium | La technologie

Alors que l’avenir de l’humanité est 100% électrique, les scientifiques et ingénieurs du monde entier travaillent vers le même objectif : créer des batteries puissantes, légères, résistantes et durables. Petit à petit on y arrive.

L’un des grands problèmes du stockage d’énergie est qu’à la longue, les batteries meurent. Petit à petit, ils perdent de la capacité de stockage et, à la fin, ils deviennent inutiles.

C’est en partie parce que les batteries au lithium se dégradent d’une manière très particulière : créant des amas de lithium qui deviennent inactifs. Donc dans une batterie avec plusieurs années ce que nous avons, ce sont beaucoup de régions sans activité énergétique.

La bonne nouvelle est qu’un groupe de scientifiques a montré qu’ils peuvent raviver ces zones mortes pour augmenter les performances des batteries malgré leurs nombreuses années et plusieurs milliers d’utilisations.

Ce processus se fait par des ajustements au processus de charge, et cette approche pourrait non seulement profiter aux batteries actuelles, mais aussi aux conceptions de batteries de nouvelle génération avec des densités beaucoup plus élevées.

La percée vient d’une équipe de scientifiques du SLAC National Accelerator Laboratory du ministère de l’Énergie et de l’Université de Stanford, qui se sont concentrés sur ce qu’ils appellent des îlots de lithium inactif.

Celles-ci se présentent sous la forme de batteries soumises à cycles et les ions lithium vont et viennent entre les deux électrodes, et certains échouent au cours de ce voyage et ils deviennent électrochimiquement inactifs, formant des amas qui contribuent à la diminution de la capacité de stockage.

Cette découverte découle des soupçons antérieurs de l’équipe selon lesquels s’ils ciblent des îlots de lithium isolés avec une tension donnée, ils pourraient entrer en action et les obligeant à se déplacer physiquement entre les électrodes.

Pour tester cette théorie, les scientifiques ont construit une batterie de tests optiques conçue pour permettre l’observation en temps réel îlots de lithium isolés pendant la charge de l’appareil.

Cette expérience a montré que l’île au lithium n’était pas vraiment morte, Au contraire, il a répondu aux opérations de la batterie en rampant lentement vers une électrode pendant la charge et vers l’autre pendant la décharge.

À cette fin, les scientifiques ont mené des expériences de suivi sur d’autres batteries de test et ont utilisé des simulations informatiques pour montrer que le lithium isolé pouvait réellement être récupéré grâce à des ajustements du processus de charge.

Selon l’équipe, Cette avancée a augmenté la durée de vie de la batterie de test de 30 %. Et à l’avenir, cela pourrait également conduire à des conceptions améliorées pour les batteries à charge rapide, ou à une capacité et une durée de vie améliorées des batteries rechargeables d’aujourd’hui.