L’astuce de l’arbre de Noël de Carole Middleton pour les petits-enfants a révélé « Élimine l’anxiété » | Royale | Des nouvelles

Carole Middleton serait une grand-mère très active qui aime passer du temps avec ses petits-enfants pendant les vacances de Noël. La mère de la duchesse de Cambridge a même admis avoir développé une astuce pour divertir le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis pendant la décoration. L’experte royale Christine Ross a qualifié la stratégie de « belle » tout en accomplissant la tâche difficile d' »éliminer » au moins certaines des angoisses liées à la mise en place des décorations de Noël.

L’animatrice de Royally Us a déclaré: « Elle fait deux arbres de Noël, donc l’un est vraiment formel et l’autre est vraiment pour les enfants.

« Ce sont soit leurs décorations faites à la main, soit quelque chose qu’ils ont fait à l’école, soit quelque chose qu’ils ont acheté juste pour l’arbre de grand-mère.

« Et ça se décore ensemble.

« Je sais qu’elle a déjà dit que son moment préféré à Noël est quand elle a tous les petits-enfants et qu’ils décorent le sapin. »

Mme Ross a ajouté: « C’est une si belle chose et cela élimine probablement cette anxiété lorsqu’ils placent les ornements au mauvais endroit parce que votre arbre adulte est magnifique.

« Et puis les enfants peuvent faire l’autre. »

En plus des trois enfants de Kate, Carole Middleton et son mari Michael Middleton sont également les fiers grands-parents d’Arthur et Grace Matthews, les enfants de leur plus jeune fille Pippa Matthews.

Les Middletons devraient passer du temps avec George, Charlotte et Louis ce Noël alors que le prince William et Kate ont choisi de sauter le séjour annuel avec la reine.

Le discours traditionnel du jour de Noël sera diffusé à 15 heures sur la BBC et ITV.

Le palais de Buckingham a confirmé que la reine donnerait une touche plus personnelle à son discours annuel, reflétant l’année qui s’est écoulée et les changements majeurs que la famille royale et le pays ont connus.

Le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans en avril, devrait figurer en bonne place dans le discours, car une photo d’aperçu de l’adresse montrait que Sa Majesté avait choisi d’afficher une photo du couple se regardant en souriant à l’occasion de leur 60e anniversaire de mariage.