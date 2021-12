L’astuce de l’iPhone déverrouille une avalanche d’emojis cachés qui épate l’esprit de TikTok

Un autre jour et nous avons une autre astuce géniale pour iPhone 13 qui pourrait changer la façon dont vous envoyez des SMS. Certes, l’astuce iPhone ci-dessous n’est pas quelque chose qui vous rendra plus productif, mais elle est fantaisiste et devrait rendre les textos un peu plus amusants et agréables.

Comme on s’y attend ces jours-ci, cette astuce iPhone, qui ne surprendra peut-être pas les utilisateurs chevronnés d’iPhone, a pris beaucoup d’ampleur sur Tik Tok. L’astuce, comme vous le verrez ci-dessous, permet essentiellement aux utilisateurs de déverrouiller un effet emoji caché. De la même manière que vous voyez un bel effet visuel lorsque vous souhaitez un joyeux anniversaire à quelqu’un, il existe un moyen d’inonder la fenêtre de discussion d’un utilisateur avec n’importe quel emoji de votre choix.

Comment accéder à l’effet emoji secret

La bonne nouvelle est que cette astuce n’est pas nouvelle pour iOS 15. Elle existe depuis quelques années, ce qui rend le fait qu’elle soit relativement inconnue un peu surprenante.

Pour commencer, ouvrez simplement une fenêtre de discussion de la personne que vous souhaitez surprendre. Ensuite, ouvrez la fenêtre emoji et faites défiler pour trouver l’emoji de votre choix. Appuyez dessus une fois et vous le verrez apparaître dans la fenêtre de message.

Maintenant, voici où les choses deviennent intéressantes. Au lieu d’appuyer sur la flèche bleue pour envoyer le texte, appuyez longuement sur l’icône de la flèche bleue. Cela révélera un certain nombre d’effets de message texte tels que SLAM et LOUD. Cependant, si vous regardez en haut de l’écran, vous verrez une option pour sélectionner un effet d’écran par opposition à un effet de bulle. En appuyant sur l’option Écran, vous verrez un aperçu de l’apparence de l’effet d’avalanche. À partir de là, si vous appuyez sur l’icône de la flèche bleue vers le haut, votre destinataire verra un tourbillon d’émojis remplir son écran.

En prime, vous pouvez envoyer plusieurs emojis à la fois avec le même effet.

Dans l’ensemble, cette astuce iPhone est un moyen assez amusant d’embellir vos textos.

Vous pouvez voir comment tout cela fonctionne via la vidéo ci-dessous.

@ ceinture789 Doit essayer😍 #iphonetricks #iphone #hacks #imessage #emoji #fypシ ♬ sonido original – 🧚🏻‍♀️𝐞 𝐝 𝐢 𝐭 𝐬 🧚🏻‍♀️

Bonus : une autre astuce iPhone

Au cas où vous auriez manqué notre publication du week-end, voici une autre astuce iPhone pour faire bonne mesure. En fin de compte, iOS 15 a une carte cachée à laquelle vous pouvez accéder et qui vous montrera où il va pleuvoir et quand.

Voici comment le déverrouiller :

Pour accéder à cette carte de pluie cachée, la première chose que vous devez faire est d’ouvrir l’application Météo et de cliquer sur l’icône dans le coin inférieur gauche. Une fois cela fait, sélectionnez l’icône des trois cases empilées les unes sur les autres. Une fois cela fait, vous verrez trois options. Lorsque vous voyez ces options, sélectionnez « Précipitations » et vous pourrez voir une carte météo qui vous indique où il va pleuvoir.

Enfin, si vous êtes intéressé par encore plus d’astuces iPhone iOS 15, nous avons une belle compilation que vous pouvez consulter ici.