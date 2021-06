L’astuce de température de l’expert en mathématiques est un must pour tous ceux qui partent en vacances | Royaume-Uni | Nouvelles

Rockers lourds néerlandais WITHIN TEMPTATION sortira un nouveau single, “Laisser ma peau”, le vendredi 25 juin. Un avant-goût du morceau, qui est une collaboration avec le groupe de metalcore allemand ANNISOKAY, est disponible ci-dessous. “Laisser ma peau” arrivera quelques semaines avant WITHIN TEMPTATIONl’événement immersif spectaculaire de , “The Aftermath – Un spectacle dans une réalité […] More