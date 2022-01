L’astuce de WhatsApp pour récupérer une conversation supprimée

Plus de 2 milliards de personnes tout le monde utilise WhatsApp. L’application de messagerie par excellence ne cesse de se mettre à jour pour améliorer son service et protéger la vie privée de vos utilisateurs. Il est désormais possible de désactiver le double ‘tick’ bleu controversé, d’éviter d’apparaître en ligne ou d’écouter un audio sans que personne ne le sache. Être connecté et disponible 24h/24 et 7j/7 est quelque chose dont nous ne voulons plus, et cela nous stresse même.

Cependant, si dans un oubli ou après une colère vous avez supprimé une conversation importante, WhatsApp explique maintenant l’astuce pour le récupérer. Bien que vous ne puissiez pas le faire à partir de l’application elle-même – vous pouvez arrêter de chercher dans toutes les options de WhatsApp – il n’est pas impossible de l’obtenir.

Lire aussi

Il peut être récupéré par services de stockage en nuage, grâce aux sauvegardes. Dans le cas d’ordinateurs dotés de systèmes d’exploitation ios, vous devez activer les sauvegardes. Une fois cela fait, allez dans l’application WhatsApp, configuration, chats, sauvegarde des chats. Si vous le faites avec une certaine fréquence, les conversations seront enregistrées dans votre iCloud via des copies automatiques. Une fois activé, si vous souhaitez récupérer une conversation, il vous suffit de supprimer WhatsApp de votre appareil et de l’installer à nouveau. Lors du processus d’installation, l’application vous demandera si vous souhaitez utiliser la sauvegarde existante.

Pour AndroidL’astuce est très similaire : activez la fonction de sauvegardes automatiques, qui vous donnera la possibilité de les stocker sur votre mobile, carte SD ou Google Drive.

Pour récupérer les informations Vous devez désinstaller et réinstaller l’application et, de la même manière au cours du processus, l’application vous demandera si vous souhaitez installer la sauvegarde avec toutes vos conversations.