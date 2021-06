L’astuce de Windows 10 et OneDrive pour améliorer les performances instantanément | La technologie

OneDrive consomme généralement des ressources en arrière-plan sur les ordinateurs Windows 10 et les empêche de fonctionner à 100%, nous allons vous apprendre une astuce pour éviter de consommer des ressources précieuses telles que la RAM et le processeur.

OneDrive est le système de stockage en nuage de Microsoft et il fonctionne très bien. Le principal inconvénient est qu’il est activé sur les ordinateurs Windows 10 et est toujours en arrière-plan, consommant des ressources. Cette consommation continue de threads de traitement de RAM et de CPU ralentit considérablement les ordinateurs.

Il est vrai que ce ralentissement est plus sensible dans les ordinateurs modestes que dans les ordinateurs dotés de processeurs de dernière génération et de graphismes tout juste sortis du four. Mais cela ne signifie pas qu’il n’affecte pas tous les ordinateurs de la même manière. Si vous avez remarqué un type de décalage ou de problème de performances, nous allons vous apprendre à désactiver une option OneDrive pour l’empêcher de consommer des ressources.

La première chose à faire est de trouver OneDrive, la chose la plus sûre est qu’il soit installé sur l’ordinateur, uniquement pour accéder à ce programme, le moyen naturel de rechercher l’exécutable ne fonctionne pas. Ce que vous devez faire, c’est aller dans la barre inférieure de l’écran Windows et cliquer sur la petite flèche qui cache les icônes cachées.. Après avoir appuyé sur cette petite flèche, plusieurs icônes apparaîtront et l’une d’entre elles sera le cloud OneDrive.

Appuyez maintenant sur l’icône OneDrive, un menu contextuel s’ouvrira dans lequel les fichiers récemment ouverts apparaîtront. Dans mon cas, un message apparaît également dans lequel il m’indique que j’ai dépassé la limite de stockage, vous ne faites pas attention à ce message car il n’apparaîtra probablement pas. Maintenant, ce que vous avez à faire est de cliquer sur l’option qui apparaît ci-dessous et qui dit “Paramètres et aide”.

En cliquant sur cette option, le menu qui nous intéresse apparaîtra et dans lequel celui qui affiche une phrase qui dit “Suspendre la synchronisation”, c’est la caractéristique sur laquelle nous voulons appuyer. Si nous travaillons et que nous remarquons des ralentissements dans le système, nous pouvons appuyer sur pour faire une pause pendant des périodes de 2, 8 et 24 heures.

Pour mettre définitivement en pause la synchronisation, vous devrez entrer dans le menu “Paramètres” dans “Paramètres & Aide”. L’onglet que nous recherchons est celui avec le titre “Compte” et dans mon cas, comme je l’ai dit plus haut, il semble que j’ai dépassé le stockage et donc cela ne me permet pas de suspendre la synchronisation. Mais nous attachons une image dans laquelle si elle apparaît et Vous permet de désactiver la synchronisation des données par emplacements de dossiers et par ordinateurs.

Cette petite astuce peut vous éviter de chercher le programme qui consomme des ressources sur votre ordinateur, même si après avoir suivi ce tutoriel vous constatez toujours que votre ordinateur Windows 10 a un problème de performances ; le plus sûr est que vous devrez examiner plus en profondeur les programmes que vous avez installés dans le gestionnaire de tâches.