L’astuce du projecteur portable TikTok ne coûte que 49 $ sur Amazon

J’ai passé trop de temps sur TikTok ces derniers temps. Mais j’ai définitivement accepté ma dépendance. De plus, j’ai en fait une bonne excuse pour passer autant de temps dans l’application. Bien sûr, il y a beaucoup de vidéos amusantes à apprécier, mais ce n’est pas la raison. En fait, je ne passe pas vraiment de temps sur TikTok pour le plaisir – même si je dois dire qu’il y a du contenu vraiment génial sur TikTok ces jours-ci… les gens deviennent tellement créatifs ! La vraie raison pour laquelle je passe un temps aussi obscène sur TikTok est que j’ai découvert que c’est une mine d’or. J’ai trouvé toutes sortes de produits sympas ainsi que des trucs et astuces astucieux que vous ne trouvez vraiment nulle part ailleurs. Maintenant, il existe une astuce TikTok pour projecteur portable que vous devez absolument vérifier.

Projecteur portable Astuce TikTok

Les lecteurs de . Deals ont apprécié les fruits de mon travail au cours des derniers mois, et c’est pourquoi je ne peux pas quitter TikTok de si tôt. Vous devez également consulter ma dernière trouvaille, car c’est certainement l’une des meilleures.

Une vidéo virale sur TikTok a récemment révélé une brillante astuce de projecteur portable qui vous téléporte instantanément pratiquement n’importe où dans le monde. Tout ce dont vous avez besoin est un simple mini projecteur sur Amazon, et deux modèles les plus vendus sont actuellement en vente avec des remises importantes. Vous pouvez choisir le n°1 le plus vendu Mini projecteur PVO YG300 Pro en vente pour 55,99 $. Ou la Mini projecteur Elephas c’est presque aussi populaire est tombé à seulement 49,49 $ grâce à un coupon détachable !

Au cours de sa première semaine seulement, plus de 2,3 millions de personnes ont visionné l’impressionnante vidéo virale de l’utilisateur de TikTok, Nam Pham. Maintenant, il a été vu des dizaines de millions de fois. C’est fou ? Cependant, lorsque vous y jetez un coup d’œil, vous comprendrez instantanément pourquoi cette astuce astucieuse a été partagée sur Internet. C’est brilliant!

Voici la vidéo :

@nam__p Je vais l’utiliser maintenant si je veux me détendre et me détendre #relax #projector #chill #aquarium #clock #rain #fakewindowchallenge nhạc nền – ʜɪᴍ – 𝙷𝚒

Une astuce TikTok facile et amusante

Comme vous pouvez le voir, cette astuce de projecteur portable TikTok est géniale. Pham a un mur nu à côté de son lit. Vous pouvez bien sûr utiliser n’importe quel mur dans n’importe quelle pièce, pas seulement un mur de votre chambre. Ensuite, avec un petit projecteur bon marché, Pham diffuse toutes sortes de scènes différentes sur le mur à côté de son lit.

Le premier exemple de son TikTok est une scène d’aquarium, mais les choses deviennent vraiment cool après cela. Il projette une vue de fenêtre sur son mur. C’est comme s’il était instantanément transporté sous les tropiques !

Tout ce dont vous avez besoin pour le faire vous-même est un mur vide et un petit projecteur bon marché. Les Mini projecteur PVO YG300 Pro est l’option la plus vendue et compte des milliers de notes sur Amazon. Il est en vente dès maintenant pour 59,99 $. Ou obtenez le Mini projecteur Elephas pour encore moins alors qu’il est à 49,49 $.

Pour les paysages, voici un lien direct vers la vidéo YouTube de vue tropicale gratuite de Pham’s TikTok si vous voulez essayer le même sur votre mur. Cette chaîne YouTube propose de nombreuses autres options intéressantes pour les vidéos de visualisation de fenêtre, et vous en trouverez d’innombrables autres si vous effectuez une recherche.

Quelle astuce TikTok géniale, et tout ce dont vous avez besoin est un projecteur portable !

