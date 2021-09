l’astuce d’un tweeter ‘kitchenettes’

Nouvelles connexes

Notre humeur influence nos routines quotidiennes et le régime alimentaire n’allait pas être étranger aux problèmes de santé mentale. Alors que certaines personnes doivent se forcer à respecter les directives alimentaires, de nombreuses autres personnes peuvent manger toute la journée pour calmer leur anxiété. Dans tous les cas, manger sainement et en quantité raisonnable, en évitant les excès, est essentiel pour être en bonne santé.

Tenant compte de ceci et cela, un autre des symptômes de la dépression, chez certaines personnes, est le chagrin ou directement le incapacité absolue d’effectuer des tâches de base pour des personnes en bonne santé, comme préparer de la nourriture, une twitteuse a eu la merveilleuse idée de partager certaines de ses recettes les plus utiles dans un fil quand son humeur n’est pas au mieux, sans renoncer à manger assez sainement.

Profitant du commentaire d’un tweeter qui a fait appel à la nécessité de consommer d’énormes quantités de malbouffe pendant leurs périodes dépressives, Blue a été encouragé à lancer son Livre de cuisine sur les repas dépressifs ou, ce qui revient au même, “des recettes que vous pouvez faire quand vous êtes à la hauteur de vos couilles mais elles ne sont pas extrêmement malsaines ou chères”. Allez, nourriture rapide mais saine :

Je vais profiter de ce tweet, avec la permission de l’auteur, pour faire un fil DEPRESSIVE FOODS.

C’est-à-dire : des recettes que vous pouvez faire quand vous êtes à la hauteur de vos couilles mais elles ne sont pas extrêmement malsaines ou chères. https://t.co/yoAkEWkTjY – Bleu. (@bluedespairs) 31 août 2021

Ainsi, pour commencer, il nous a parlé des avantages de cuisson au grill et ses infinies possibilités :

-Le fer. Le fer est mon meilleur ami. Vous jetez des champignons tranchés et un steak, ajoutez des épices, pleurez pendant cinq minutes, sortez-les et vous avez un repas. Vous pouvez également casser un œuf aux champignons. – Bleu. (@bluedespairs) 31 août 2021

Sans oublier les légumes, qui peut arriver préparé dans un bateau sans nous donner de travail :

-Crèmes de légumes en pot. En été, le salmorejo et le gaspacho sont particulièrement frais, mais ceux en brique en valent également la peine. Énumérez les marques qui n’ont pas trop d’additifs. – Bleu. (@bluedespairs) 31 août 2021

Il a également consacré une section à l’enveloppe ramen et les avantages de la congélation du bouillon :

-Ramen. La version déprimée des ramen consiste à acheter des ramen en sachet et une brique de bouillon (même si je vous recommande d’en profiter quand vous êtes bien pour en faire beaucoup et congeler), mélanger, mettre de la sauce soja et un œuf poché et vous avez un réconfort nourriture en 5 minutes. – Bleu. (@bluedespairs) 31 août 2021

Les des œufs méritent, pour le tweeter, une section spéciale et la vérité est qu’ils sont très utiles :

-Des œufs. Je sais que je les ai déjà mentionnés mais je les aime. Les œufs sont la protéine parfaite, il a été nié qu’ils provoquent le cholestérol et vous permettent de profiter des restes de n’importe quoi / de terminer n’importe quel repas / de remplir votre estomac de rien. – Bleu. (@bluedespairs) 31 août 2021

Les Hoummous Il apparaît également dans son livre de recettes particulier :

-Houmous (les pâtés sont bons aussi mais le houmous c’est mieux) avec du pain tranché. Si vous avez une journée réussie, vous pouvez vous forcer à aller acheter du pain et ainsi faire une activation comportementale. Vous pouvez également acheter un sac de carottes et les tremper dans le houmous avec un peu d’huile. – Bleu. (@bluedespairs) 31 août 2021

Aussi bien que la pâte, qui ne peut être absent du garde-manger et la vie nous a tous donné plus d’une fois :

-Pâtes et sauces. Frais mieux. Faites beaucoup de sauce quand vous allez bien et que vous avez des réserves (la Bolognaise se congèle bien). Ceci s’applique également aux croquettes, cannellonis et autres aliments transformés.

Option ultra facile et rapide pour ne pas manger de tomate tous les jours : le pesto en pot. – Bleu. (@bluedespairs) 31 août 2021

Enfin, le tweeter a dédié un tweet aux dîners basés sur pain, salades et fruits, quelque chose de plus léger :

Pain, salades et fruits : ils résolvent vos dîners. Lorsque vous n’avez pas envie de manger quoi que ce soit, mangez du pain avec quelque chose. Nutella aussi, quand tu es dans la merde profonde et que tu n’as envie de rien. Mais mangez-le comme récompense pour avoir terminé un fruit ou une salade. – Bleu. (@bluedespairs) 31 août 2021

Et cela s’est terminé avec le (béni) tasses de riz et le (bienheureux) Boîtes de thon que tant de joies, mêlées à de la tomate ou de la sauce soja, nous ont procuré :

-Riz au thon et sauce soja. Si vous voulez faire le riz décemment, les verres précuits feront l’affaire. Vous le mélangez avec une boîte de thon et de la sauce soja et vous lancez. – Bleu. (@bluedespairs) 31 août 2021

Le bleu a dit au revoir avec cet indice végétalien:

Si vous voulez essayer de réduire la consommation de viande, vous pouvez avoir plusieurs types de champignons au réfrigérateur et les utiliser pour remplacer la viande ou le poisson dans les recettes que j’ai mises. Les œufs sont omniprésents, je le sais. pic.twitter.com/LIXlsWjTkW – Bleu. (@bluedespairs) 31 août 2021

Cependant, le reste des tweeters a souhaité inclure leurs contributions au livre de recettes :

Un pseudo-curry est plus facile qu’il n’y paraît, et il fait deux ou trois plats : des légumes au hasard coupés grossièrement dans une casserole, une boîte de lait de coco, une cuillère à soupe de pâte de curry, et faire bouillir pendant vingt minutes. Quand vous allez manger avec du poulet grillé et un verre de riz. – Calabre (@Zurribulle) 31 août 2021

Ici le mien

Arros aux algues déshydratées et soja

Arros à la tomate (et œuf, parfois)

Micro-ondes pommes de terre (4 min) et aïoli

Macaroni à la tomate

Croquettes précuites ou surgelées

Pois chiches aux épinards

Mozarella aux tranches de tomate

Soupe

Ramen instantané – Aina Vas Malés #SinCucharas (@ainavmales) 31 août 2021

À Mercadona, ils vendent des récipients en aluminium (dans d’autres j’imagine cela aussi mais ici la taille) qui sont assez petits pour faire des lasagnes ou des cannellonis ou des choses comme ça avec une grande portion.

Vous pouvez profiter d’une journée que vous êtes bon à faire et à congeler – 🧜‍♀️ Sam 🧜‍♀️😷 🏳️‍🌈 💗💜💙 (@SamKoziner) 31 août 2021

Un câlin à tout le monde dans ce fil.

Ma recette qui sauve des vies est un sandwich aux œufs grillés avec beaucoup de fromage. Parfois, j’ajoute un peu de paprika au jaune.

Quand j’en ai envie, je fais des fajitas à la dinde et au fromage avec de l’oignon et du poivron rouge. Ou avec du poulet.

La clé est beaucoup de fromage du tout. – YoYur (@BarraBarraPunto) 31 août 2021

Ma contribution : pasta aglio e olio.

Vous faites des pâtes, les égouttez et dans la même casserole (car voyons qui veut commencer à laver plus de vaisselle) ajoutez un filet d’huile et faites revenir un ail. Vous mettez les pâtes à l’intérieur, ajoutez le persil, remuez et c’est prêt. J’ajoute philadelphie. – 𝕸𝖆𝖓𝖘𝖆 (@mansa_net) 1er septembre 2021

Le four est également merveilleux. C’est une boîte magique dans laquelle on met les choses crues et au moment où on les fait cuire. – Blackonion 🌒 (@onioninblack) 31 août 2021

Quel fil nécessaire J’aimerais ajouter un brouillé aux champignons : un peu d’ail pour faire les champignons, remuer le tout avec l’œuf et si vous vous sentez très inspiré vous pouvez même ajouter du bacon ou du jambon en petits cubes 👀 – Em 🏳‍🌈 (@ophidiphilia) 31 août 2021

Mon top 10.

1. Riz blanc (j’ai un cuiseur à riz)

2. Poivrons sautés (ajoutez parfois l’oignon).

3. Ramen instantané.

4. Bouillon de légumes (consommé) avec nouilles.

5. Pot de crème, toujours dans le placard.

6. Pot de haricots à la tomate.

7. Un œuf dur. – Thé 🍵 (@This_Space_Tea) 31 août 2021

Si vous êtes un peu d’accord : l’œuf avec du riz et de la mayonnaise complète.

8. Pot d’asperges.

9. Lasagne.

10. Pâtes avec une sauce prête. – Thé 🍵 (@This_Space_Tea) 31 août 2021

Il est clair que vous n’avez pas besoin d’être cuisiniers pour ne pas abuser de la pizzeria du quartier même si cela coûte de sortir du lit et que vous n’avez pas pris de douche depuis des jours.

