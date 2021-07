L’astuce infaillible de la DGT pour calculer la distance de sécurité et éviter les accidents | Moteur

Maintenir une distance adéquate avec le véhicule qui précède est très important, mais comment sait-on que c’est suffisant ? La DGT nous donne une astuce infaillible pour calculer la distance de sécurité rapidement et facilement.

Rouler trop près du véhicule qui nous précède présente un grave risque d’accident. En cas d’événement imprévu, comme l’arrêt brutal du flux de circulation, nous n’aurons pas le temps de freiner et nous allons le heurter, ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques.

Pour cette raison, Maintenir une distance de sécurité est très important si nous voulons éviter d’éventuels accidents. La Direction Générale de la Circulation définit cet espace comme une séparation protectrice vitale, “le bouclier pour éviter une collision par portée en freinage brusque”.

Cependant, les conducteurs ne respectent pas toujours la distance de sécurité et les collisions arrière et multiples restent les plus fréquentes sur la route, et sont l’une des principales causes d’accidents avec décès et blessures graves.

La meilleure arme pour éviter ces accidents est la conduite préventive, qui consiste non seulement à maintenir une séparation frontale adéquate avec le véhicule qui précède, mais aussi à adapter la vitesse aux caractéristiques de la route et aux conditions météorologiques.

Certaines routes ont des marquages ​​​​sur la route qui nous indiquent quelle est la distance de sécurité optimale, mais que se passe-t-il lorsqu’ils ne sont pas présents ? Comment calculer l’espace suffisant à laisser pour éviter d’éventuels accidents ?

La DGT nous offre la réponse à cette question. Via son compte Twitter officiel, Traffic a partagé une infographie avec une astuce infaillible pour calculer la distance de sécurité. Vous pouvez voir l’image ci-dessous.

Quelle est la #distance de sécurité appropriée entre les véhicules ? 👉 2 secondes ou plus par mauvais temps, freinage brusque ou dans un tunnel. L’info vous indique la distance à parcourir en fonction des circonstances 🚗↔️🚕. Votre bouclier protecteur. https://t.co/FAhgpmYQ1l pic.twitter.com/S5F2DIPicE – Direction Générale Circulation (@DGTes) 6 juillet 2021

Selon la DGT il faut laisser un espace de deux secondes d’écart avec le véhicule qui nous précède, ou plus en cas d’intempéries, de freinages fréquents ou dans un tunnel.

Pour pouvoir faire le calcul, recherchez un point fixe sur la route, comme un panneau ou un lampadaire. Lorsque le véhicule qui précède atteint ce point, il compte « mille cent un, mille cent deux », ce qui équivaut à deux secondes.

Si vous avez le temps de recompter avant d’atteindre le point de référence, cela signifie que vous gardez la bonne distance de sécurité.

Sinon, vous êtes trop près, alors laissez un peu plus d’espace et répétez l’opération.