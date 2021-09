L’astuce infaillible pour dormir si vous souffrez d’insomnie, selon un psychologue cognitif | La vie

L’insomnie, ou mettre des heures à s’endormir, est un problème de santé majeur. Un expert dévoile une astuce qu’il juge “infaillible”

Vous avez juste le temps de dormir, mais tu passes une heure éveillé à essayer de réaliser ton rêve.

Vous essayez de ne penser à rien, mais votre cerveau insiste pour penser aux choses qui ne se sont pas bien passées pendant la journée, ou aux choses auxquelles vous devrez faire face le lendemain.

Les les troubles du sommeil et problèmes d’insomnie Ils causent non seulement des problèmes de santé, mais amènent également de nombreuses personnes à transformer l’heure du coucher en traumatisme. Existe-t-il une astuce pour s’endormir rapidement ?

Le psychologue cognitif Luc P. Beaudoin c’est un expert des problèmes liés au sommeil.

Il a mis au point une méthode qui, selon son expérience, aide beaucoup de vos patients à s’endormir rapidement. C’est ce qu’on appelle le deck cognitif.

Ce psychologue explique que lorsque nous sommes au lit en train d’essayer de dormir, nous avons tendance à penser verbalement, comme si nous parlions avec des pensées, passant en revue la journée, ou ce qui est à venir. Et cela provoque l’insomnie.

Au lieu de cela, quand nous commençons à nous endormir, des images aléatoires et des micro-rêves sont générés dans notre cerveau. Il s’agit de forcer une pause dans la pensée verbale, et de favoriser l’apparition de ces images qui favorisent le sommeil.

Le Dr Beaudoin propose choisissez un mot aléatoire d’au moins 5 lettres. N’importe qui peut. Par exemple: POUR DEVENIR LA NUIT.

Ensuite, vous devez imaginez des mots commençant par chaque lettre de ce mot. Par exemple:

Àarbre Nieve OUSW Campo Hielo ETstade Comettre ETsphère Réloj

Il s’agit de ne pas trop réfléchir. Si vous avez du mal à trouver un mot qui commence par une certaine lettre, jetez le mot original et recommencez.

Tu dois choisir de beaux mots qui détendent. Si vous devez imaginer quelque chose avec la lettre M, ne choisissez pas la mort ou la peur…

Recommande également imaginez une situation avec ce mot. Par exemple, en pensant au mot Ours, imaginez l’animal mangeant du miel d’une ruche ou marchant dans les bois avec ses petits.

Si nous finissons avec toutes les lettres d’un mot et que nous ne nous sommes pas endormis, commencez par un autre.

Pourquoi fait-on ça? Cette routine nous amène à arrêter de penser verbalement aux inquiétudes, et concentrons nos esprits sur les mots qui génèrent des images aléatoires qui nous aident à réaliser le rêve.

C’est une méthode qui nous a rappelé celle utilisée par le comédien et présentateur Andreu Buenafuente pour endormir sa fille :

Andreu récite une liste de noms d’animaux à sa fille, jusqu’à ce qu’elle finisse par s’endormir. Il l’a publié sous forme de podcast, et apparemment ça marche avec pas mal de monde, adultes compris…

Ce sont des méthodes qui n’ont pas été prouvées scientifiquement, mais il y a des gens qui travaillent pour elles. En essayant, vous ne perdez rien…