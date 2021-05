L’astuce infaillible pour nettoyer le fond brûlé des casseroles et des pots avec peu d’effort | Vie

Nettoyer le fond brûlé des casseroles et des casseroles peut être une tâche des plus ardues. Mais grâce à cette astuce infaillible, vous pouvez vous débarrasser de la saleté collée avec très peu d’effort et en utilisant uniquement des ingrédients que vous avez sûrement déjà chez vous.

La base des casseroles et des casseroles est la partie qui souffre le plus. C’est la zone qui est en contact avec la chaleur de la vitrocéramique ou le feu de la cuisinière à gaz, et risque de finir très facilement noircir.

Si vous avez essayé de nettoyer la base brûlée des casseroles et des casseroles, vous devriez déjà savoir que cela peut être une mission impossible. La saleté est tellement incrustée qu’elle ne sort pas, peu importe combien vous frottez, et l’utilisation de produits ou de tampons à récurer excessivement abrasifs n’est pas la solution, car ils peuvent endommager le matériau et ruiner l’ustensile.

Heureusement, vous avez à votre disposition diverses astuces de nettoyage qui vous rendent la vie beaucoup plus confortable et simple, Et tout cela sans avoir à dépenser de l’argent pour des produits coûteux. Beaucoup d’entre eux consistent à combiner des ingrédients communs que nous avons tous dans la cuisine, ce qui simplifie grandement leur application.

Si peu importe combien vous frottez, vous ne parvenez pas à enlever la saleté d’un pot brûlé, avec cette astuce virale, vous y parviendrez en quelques minutes et sans aucun effort.

Aujourd’hui, nous allons vous expliquer étape par étape comment le mettre en pratique une astuce infaillible pour nettoyer les fonds brûlés des casseroles et poêles. Vous n’aurez besoin que de deux ingrédients que vous avez probablement déjà chez vous, vous souhaiterez donc l’avoir découvert plus tôt.

Pour enlever la saleté de la base de votre satin ou de votre pot il suffit de mélanger du bicarbonate de soude avec du peroxyde d’hydrogène pour former une pâte légère. Ensuite, couvrez la zone à traiter avec cette pâte et laissez agir quelques minutes.

Les taches résistent et vous ne pouvez pas donner à vos vêtements une odeur de fraîcheur? Dans votre garde-manger, vous avez une arme secrète pour que vos vêtements soient comme neufs.

Une fois le temps écoulé, utilisez un tampon à récurer en aluminium pour frotter le fond de votre casserole ou de votre casserole. Selon la quantité de saleté accumulée, vous devrez passer plus ou moins de temps et d’efforts lors du frottement, mais ayez un peu de patience car cette combinaison d’ingrédients est assez efficace et finira par sortir.

Le bicarbonate de soude est un élément très polyvalent pour nettoyer votre maison, vous devriez donc l’avoir dans le garde-manger. Il est également efficace pour éliminer la graisse des carreaux de cuisine, nettoyer un pot brûlé, désinfecter votre rideau de douche ou éliminer les taches et les odeurs des vêtements.