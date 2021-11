L’astuce infaillible pour nettoyer les grilles de cuisine sans lever le petit doigt | La vie

L’un des éléments les plus encombrants du nettoyage d’une cuisine sont les grilles qui recouvrent les brûleurs des cuisinières à gaz. Avec cette astuce vous pourrez non seulement les rendre impeccables, vous n’aurez pas non plus à faire un seul effort.

À l’ère de la vitrocéramique et des cuisinières à induction, nombreux sont ceux qui hésitent encore à abandonner leurs cuisinières à gaz, entre autres parce qu’ils défendent que les aliments ont meilleur goût.

Je n’entrerai pas dans l’évaluation de ces types de déclarations, la seule chose que je puisse dire est que dans la plupart des restaurants, même les plus réputés avec une étoile Michelin, ce type de cuisine est principalement utilisé, pour une raison.

Les cuisinières à gaz sont ce que nous pouvons avoir chez nous des poêles à charbon traditionnels, et présentent de nombreux avantages : elles chauffent les récipients plus rapidement, fournissent un grand pouvoir calorifique dès la première seconde, elles admettent toutes sortes de poêles, casseroles et poêles, et pour couronner le tout, ils sont moins chers, surtout maintenant que la lumière passe par le toit.

Pratiquement tout est avantages, sauf un point important : la propreté. Les cuisinières à gaz sont très lourdes à nettoyer, c’est incontestable et la principale raison pour laquelle beaucoup ont été séduits par les systèmes à induction ou en vitrocéramique, où il suffit d’essuyer le chiffon et rien d’autre.

Parmi les complications pour nettoyer une cuisinière à gaz, la chose la plus laborieuse est de nettoyer les grilles. Sa taille et sa conception alambiquée pleine de recoins le rendent difficile à nettoyer.

Du moins jusqu’à présent, car grâce à la célèbre influenceuse du nettoyage Carolina McCauley, nous avons découvert une astuce ingénieuse pour nettoyer la grille et la cuisinière de votre cuisinière à gaz sans faire un seul effort.

C’est très simple, il suffit de plongez la grille dans de l’eau très chaude, vous pouvez le faire dans l’évier (si sa taille le permet) ou dans une salle de bain, et insérez une ou deux pastilles de détergent pour lave-vaisselle.

En fonction de la saleté et de la graisse accumulées, il est nécessaire de le laisser agir plus ou moins longtemps, mais la chose normale est qu’en 30 minutes environ, la graisse se soit complètement détachée et la grille ressorte comme neuve.

Une fois hors de l’eau, il suffit de le laisser sécher à l’air libre ou de le sécher manuellement avec un chiffon en microfibre. N’oubliez pas que cette astuce pour nettoyer la grille de la cuisinière à gaz est également valable pour la cuisinière.