L’astuce infaillible pour profiter de la moindre goutte de ketchup et autres sauces | Vie

Fini les folies : testez cette astuce infaillible et profitez de la moindre goutte de ketchup, moutarde et autres sauces conditionnées dans des pots en plastique.

Vous vous êtes sûrement battu avec le pot de ketchup à d’innombrables reprises pour essayer d’extraire les dernières gouttes de sauce qui restaient à l’intérieur. Et il ne s’agit pas d’être plus ou moins économe, puisque la plupart du temps le problème est qu’on n’a pas plus de ketchup à la maison.

Ce même principe peut être appliqué à la moutarde, à la mayonnaise et à toute autre sauce conditionnée dans des pots en plastique. Et, malgré le fait que la bouteille nous permet de voir clairement qu’il y a encore un peu de produit à l’intérieur, il est très difficile à extraire, même si nous secouons et écrasons vigoureusement la boîte.

Par chance, Internet est là pour nous aider et dans les réseaux sociaux, nous pouvons trouver d’innombrables astuces qui nous facilitent la vie. TikTok est une source intéressante de ce type de connaissances et propose des astuces pour tous les goûts, notamment comment faire la boisson virale de l’été, comment nettoyer un pot brûlé sans effort ou encore comment obtenir des frites gratuites chez McDonald’s.

Maintenant, sur la plate-forme vidéo courte, il est devenu viral une astuce infaillible pour profiter de la moindre goutte de ketchup, moutarde, mayonnaise et autres sauces. Et, comme vous pouvez le voir ci-dessous, rien de plus simple à mettre en pratique.

Bien que nous ne comprenions pas ce que dit le protagoniste, la vidéo ne pourrait pas être plus illustrative. Le seul matériel nécessaire est un sac en plastique dans lequel est inséré le bocal à partir duquel la sauce doit être extraite.

Ça oui, Il est important que vous le mettiez avec le couvercle vers le bas, tout comme l’auteur de la vidéo le fait, sinon cela ne fonctionnera pas.

Ensuite, vous devez saisir le sac en plastique par les poignées et le tourner avec le pot à l’intérieur. De cette façon, la sauce qui reste au fond passera en haut du récipient sans aucun effort et vous pourrez en profiter.

Cette astuce peut également s’appliquer à d’autres types de bidons, par exemple ceux de crème, gel, shampoing, liquide vaisselle, etc.