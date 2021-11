L’astuce infaillible pour séparer le blanc du jaune, sans charger l’œuf | La vie

En cuisine, il arrive souvent qu’il faille séparer le blanc du jaune d’œuf. Comment le faire?

Y a-t-il quelque chose de plus savoureux qu’un œuf au plat ou une bonne omelette espagnole ? Les œufs entiers sont les préférés des gens, mais parfois vous n’avez pas d’autre choix que séparer le jaune du blanc.

Il existe de nombreuses recettes qui ils n’ont besoin que du blanc d’œuf. Ou juste le jaune.

Ou peut-être qu’une personne n’aime ni l’une ni l’autre des deux choses. Comment séparer les deux parties de l’œuf ?

La façon la plus traditionnelle de le faire est couper l’oeuf en deux, et placez un morceau de coquillage dans chaque main à quelques centimètres au-dessus d’une assiette. Ensuite, nous passons le jaune d’un morceau de coquille à l’autre.

Par l’action de la gravité, le blanc tombera dans l’assiette et, après plusieurs transferts, le jaune sera séparé du blanc.

C’est une méthode qui fonctionne bien, mais tache un peu, et il y a des chances que le jaune se brise parce que la coquille brisée coupe, ou qu’elle glisse entre les deux fragments et finit par se briser et se mélanger avec le blanc.

Heureusement il y a une astuce infaillible pour séparer le jaune du blanc. C’est tellement simple à mettre en pratique que même une fille de 10 ans peut le faire, comme on peut le voir dans cette vidéo :

Il s’agit de prenez une bouteille en plastique vide et pressez-la juste au-dessus du jaune.

Le relâcher produira un effet ventouse qui va absorber le jaune, sans l’endommager. Il restera à l’intérieur de la bouteille, et nous pourrons le placer sur une autre assiette, en répétant l’opération.

C’est une astuce extrêmement simple, et elle n’échoue pas. Science pure. C’est aussi beaucoup plus rapide que les autres méthodes.

Essayez-le quand vous devez séparer le blanc du jaune d’oeuf, et vous ne voudrez sûrement pas utiliser autre chose …