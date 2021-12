L’astuce Instagram pour savoir à quelle personne vous êtes le plus proche

Nouvelles connexes

Il y a des utilisateurs qui font de leurs réseaux sociaux leur travail. Et pour certains, connaître certaines données ou métriques de ces réseaux est très important. Cela se passe sur WhatsApp, où vous pouvez découvrir à quelle personne nous avons le plus parlé ou qui est notre contact préféré. C’est le cas d’Instagram, qui dispose d’une fonction simple pour vérifier en Espagne avec quels comptes les utilisateurs interagissent le plus.

Une fonctionnalité qui vient par défaut dans l’application et qui permet de savoir avec quels comptes vous interagissez le plus, en plus de vérifier quels comptes apparaissent le plus dans le flux Instagram. Ainsi, il est plus facile de contrôler le type d’activité que vous avez avec ces comptes et d’agir en conséquence.

La meilleure chose est qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser n’importe quel type d’application tierce ni de télécharger quoi que ce soit. Il faudra simplement suivre une série d’étapes simples pour accéder à ces données depuis l’application Instagram.

Avec quels comptes interagissez-vous ?

La vérité est que l’accès à ces informations est extrêmement simple. En cliquant sur la section Profil dans l’application Instagram et en allant dans « Suivant », deux catégories apparaîtront : comptes avec lesquels vous interagissez le moins et les comptes les plus en vedette dans l’actualité.

Liste des comptes. Manuel Fernández

En cliquant sur le premier groupe, les comptes apparaîtront avec lequel vous avez le moins interagi au cours des 90 derniers jours. Cette même liste vous permettra d’arrêter de suivre tous ces comptes d’un seul coup, puisque le bouton ‘Suivre’ apparaîtra sur la droite. Ces interactions recueillent les réactions aux histoires ou les « J’aime » à vos publications. Il en va de même pour la liste des comptes les plus affichés dans l’actualité.

Avec cette première liste, il est facile de savoir quels comptes interagissent le plus avec vous, puisque ce seront ceux qui ne sont pas sur cette liste ou, à défaut, ceux qui sont en dessous. Il sera également possible de désactiver les notifications ou de gérer les notifications des utilisateurs à partir de ces listes. Dans la section abonnés, les comptes que vous ne suivez pas et les comptes avec lesquels vous interagissez le moins apparaîtront.

En plus de cela, une liste des personnes que vous suivez apparaîtra en bas, et vous pourrez trier par date du plus récent et du plus ancien. Tout cela sans quitter l’application à aucun moment. La question demeure de savoir comment ce système va changer avec l’arrivée du flux chronologique qu’Instagram ramènera en 2022, comme l’a confirmé le PDG de l’entreprise.

Tu pourrais aussi aimer…

Suivez les sujets qui vous intéressent