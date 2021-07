L’astuce iPhone cachée de TikTok viral fait perdre la tête aux gens

La dernière vidéo virale de TikTok montre à quel point il est facile d’utiliser votre iPhone pour espionner quelqu’un avec des AirPod. La vidéo a été publiée pour la première fois en ligne en avril, mais a depuis commencé à prendre de l’ampleur.

L’essentiel de cette petite astuce iPhone est que vous configurez votre iPhone pour qu’il soit toujours “à l’écoute”, après quoi le son peut vous être directement relayé via vos AirPods. Bref, c’est une astuce astucieuse. Cela vaut la peine de le souligner au cas où vous verriez un iPhone errant qui traîne pendant que vous discutez d’informations sensibles ou privées.

Comment fonctionne le système d’espionnage de l’iPhone

Tout d’abord, sortez vos AirPod et mettez-les. Une fois que vous avez fait cela, ouvrez l’application Paramètres sur votre téléphone. Ensuite, faites défiler un peu et ouvrez le Centre de contrôle. Appuyez sur “Personnaliser les contrôles” en bas. Vous verrez maintenant une liste des applications qui sont actuellement dans le Centre de contrôle et des applications qui ne sont pas dans le Centre de contrôle. Si vous continuez à faire défiler, vous devriez voir une option qui dit “Audition”. Appuyez sur le « signe plus » vert à gauche et il devrait maintenant être ajouté au centre de contrôle.

Maintenant, voici où les choses deviennent intéressantes. Affichez le centre de contrôle en glissant vers le bas depuis le haut de l’écran. Vous devriez maintenant voir une icône d’oreille en bas. Appuyez une fois dessus et vous devriez voir un titre indiquant « Écouter en direct ». Il sera désactivé par défaut, mais si vous appuyez dessus une fois, il s’allumera et tous les sons captés par l’iPhone seront transportés directement vers vos AirPods (en supposant que vous soyez à portée, bien sûr.)

Source de l’image : Pomme

Dans un mouvement très Apple-esque, la fonctionnalité ne se met en action que lorsque vous êtes suffisamment éloigné de votre iPhone.

L’écoute en direct fonctionne avec tous les appareils iOS, y compris l’iPhone, l’iPad et l’iPod Touch. Il fonctionne également avec les AirPods, AirPods Pro, AirPods Max et Powerbeats Pro. Voici le TikTok viral qui a été vu des millions de fois :

@dalilamouhib Pour toutes les copines folles là-bas😉#greenscreenvideo #hack #tips #iphone #airpods #technology #love #relationship #killyourvibe #fyp son original – Dalila

Certes, cela semble être un moyen d’espionner avec un iPhone. Apple, cependant, l’a conçu pour que les gens puissent “entendre une conversation dans une zone bruyante ou même entendre quelqu’un parler à travers la pièce”.

Incidemment, nous avons vu beaucoup de vidéos d’astuces iPhone sur TikTok ces derniers mois. L’un de mes favoris montre à quel point il est facile d’enregistrer une vidéo tout en jouant simultanément de la musique d’Apple Music ou de Spotify en arrière-plan.

