L’astuce iPhone cachée vous permet de voir quelles applications vous espionnent

Ce n’est un secret pour personne que ces dernières années, Apple a fait de la confidentialité des utilisateurs une caractéristique clé de différenciation pour l’iPhone. Vous vous souviendrez peut-être, par exemple, qu’Apple avec iOS 14.5 a introduit un outil appelé App Tracking Transparency. L’outil permet essentiellement aux utilisateurs de dicter quelles applications sont capables de suivre leur activité sur d’autres applications et sites Web.

Sur cette base, Apple avec iOS 15 est allé plus loin avec l’introduction d’une fonctionnalité d’enregistrement de l’activité de l’application. Cette fonctionnalité particulière permet aux utilisateurs d’enregistrer et de surveiller par la suite les capteurs, les données et l’accès Internet provenant des applications sur leurs appareils. En termes simples, si vous êtes curieux de savoir quelles applications font sur votre téléphone, cette fonctionnalité est exactement ce dont vous avez besoin.

Comment utiliser la fonction d’enregistrement de l’activité de l’application iPhone

La fonctionnalité était à l’origine disponible dans les versions bêta d’iOS 15, mais a récemment été mise en ligne pour tout le monde avec la version iOS 15.2.

Apple écrit que cette fonctionnalité iPhone enregistrera l’activité chaque fois qu’une application accède à certains types de données comme les photos, l’emplacement et les informations de contact. La fonctionnalité note également quand les applications utilisent des éléments tels que l’appareil photo et le microphone.

Vous pouvez activer l’enregistrement de l’activité de l’application en ouvrant d’abord l’application Paramètres. Ensuite, sélectionnez l’option Confidentialité et appuyez sur Rapport de confidentialité de l’application. À partir de là, activez simplement le paramètre « Activer le rapport de confidentialité de l’application ».

Notez que la fonction iPhone enregistre les éléments ci-dessus pendant une période de sept jours. Apple écrit : « assurez-vous d’utiliser l’application suffisamment longtemps pour permettre tout accès retardé ». En d’autres termes, la surveillance de l’application ne commence qu’une fois la fonctionnalité activée. Il ne peut pas être utilisé pour surveiller le comportement d’une application au préalable.

Comment afficher les rapports

Une fois que la fonction d’enregistrement a été active pendant quelques jours, vous pouvez afficher un rapport en cliquant sur le « bouton Partager sur l’écran du rapport de confidentialité de l’application ». À partir de là, vous pouvez enregistrer le rapport sur un appareil de votre choix. Apple, par exemple, vous suggère de l’envoyer par AirDrop sur votre Mac.

Un itinéraire plus simple, cependant, consiste simplement à accéder à Paramètres> Confidentialité> Rapport de confidentialité de l’application. Il y a ensuite quelques sections à consulter : Accès aux données et aux capteurs, Activité du réseau d’applications, Activité du réseau du site Web et Domaines les plus contactés.

Comme son nom l’indique, l’accès aux données et aux capteurs vous montre quelles applications accèdent à votre appareil photo, votre microphone, vos informations de contact, vos photos, vos informations de localisation, etc. L’activité du réseau d’applications vous indiquera quels domaines vos applications contactent. Vous verrez probablement beaucoup de domaines liés à la publicité et à l’analyse ici.

Si vous appuyez sur une application spécifique, elle vous fournira toutes les données pertinentes ci-dessus. Ce qui est particulièrement cool, c’est que vous pouvez également savoir quand certains capteurs ont été utilisés. Par exemple, vous pouvez voir à quelles heures spécifiques une application a accédé à votre position.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une fonctionnalité iPhone très utile pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité.