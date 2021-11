L’astuce la plus efficace pour économiser est aussi la plus simple, selon les experts | La vie

Nous avons tous utilisé une astuce ou une stratégie pour économiser de l’argent. Certains fonctionnent, mais tous sont généralement assez difficiles à mettre en pratique.

Épargner, c’est comme perdre du poids. Il faut que mettre beaucoup de volonté, et la plupart finissent par céder à la tentation… de dépenser.

C’est pourquoi ils existent des milliers de conseils et de stratégies d’épargne: et si le truc des 5 pots, et si la tactique de l’arrondi, les techniques complexes de l’ingénierie économique, etc.

Mais finalement, l’astuce la plus simple peut être la plus efficace. Comme nous le dit notre confrère Hector Chamizo dans Business Insider, comment les experts l’appellent pré-enregistrement, C’est un de les moyens les plus simples et les plus efficaces d’économiser.

Les astuce de pré-sauvegarde consiste en Traitez l’épargne comme s’il s’agissait d’une dépense.

Chaque mois nous avons une série de dépenses fixes, que nous assumons sans conteste, même si cela nous coûte des efforts et des sacrifices (cet hiver, plus que jamais) : électricité, gaz, loyer….

Ce que nous faisons, c’est mettre de côté l’argent des salaires pour ces dépenses, et nous ne nous arrêtons pas pour en discuter. Si plus tard l’argent n’arrive pas, il faudra couper d’un autre site.

Les astuce de pré-sauvegarde consiste en considérer un montant fixe d’épargne par mois, comme une dépense. Par exemple, comme s’il faisait clair.

Supposons que vous vouliez économisez 50 euros par mois.

Créez un nouveau compte dans votre banque, ou mieux encore, dans une autre banque, s’ils ne vous demandent pas de commission (maintenant ils sont par le toit), que nous allons utiliser juste pour économiser.

Les applications bancaires ont des outils qui permettent déplacer automatiquement un montant d’un compte à un autre.

Le jour de la collecte, créez une commande pour transférer automatiquement 50 euros de votre compte vers le compte d’épargne.

Et voilà. Vous n’avez pas à faire plus. Sa vertu est dans la simplicité. Le fait qu’il s’agisse d’une opération automatique signifie qu’il n’est pas difficile de mettre de l’argent de côté, et avec le temps, vous vous adapterez au changement et vous ne vous souviendrez pas que vous mettez de l’argent de côté, car cela ne vous coûte rien.

Comme il se trouve dans un autre compte, que vous devez absolument essayer de ne pas consulter (donc mieux dans une autre banque), vous réduirez la tentation d’y toucher.

Logiquement, la clé est dans ne touchez pas au compte avec l’argent économisé. Pour rendre les choses plus difficiles, vous pouvez le faire au nom de votre partenaire ou d’un membre de votre famille en qui vous avez confiance, et vous ne pouvez pas le toucher sans sa permission.

C’est une astuce qui marche vraiment, car étant automatique il n’y a aucun effort psychologique pour mettre l’argent de côté par soi-même, mois après mois.

Oserez-vous l’essayer?