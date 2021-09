L’astuce maison pour éliminer la théine du thé ne fonctionne pas, ne tombez pas | La vie

Cet été, une astuce pour éliminer la théine du thé est devenue virale, mais la réalité est que cela ne fonctionne pas, cela ne peut pas être fait à la maison.

Bien qu’il existe des cafés décaféinés et des thés destein, il y a ceux qui disent qu’ils n’ont pas le même goût et qu’ils aimeraient pouvoir profiter de la boisson qu’ils aiment le plus sans que cela implique la prise d’un stimulant. Conformément à cette circonstance, certaines vidéos sont devenues virales sur Instagram et TikTok.

Les astuces montrées prétendre que vous pouvez boire n’importe quel thé sans théine d’une manière très simple: préparer un normal et retirer tout le liquide après 30 secondes. De cette façon, on dit que le thé utilisé est blanchi, mais sans perdre ses propriétés.

Nous avons le regret de vous dire que ce mécanisme est un mensonge et, comme le rapporte El Español, il a été clairement démontré. Même pas en suivant cette stratégie ni en changeant les heures comme conseillé dans différentes vidéos, il n’est pas possible d’éliminer la théine.

L’OCU a analysé ces méthodes avec des temps différents et il est possible de réduire la quantité de théine si le thé est laissé dans l’eau plus longtemps qu’il n’est ensuite jeté. Par exemple, avec 30 secondes, il est possible d’éliminer 25 % et en six minutes jusqu’à 70%. Mais alors est-ce que ça marche ?

Pas exactement, car avec l’eau le goût et l’odeur disparaissent aussi, le thé se transforme simplement en eau chaude. Il n’est pas possible de retirer la théine à la maison sans sacrifier la qualité de la boisson. Si vous souhaitez avoir un thé sans théine, vous devez acheter ce produit directement ou l’une des variétés qui existent en grande surface.

Bien que de nombreuses astuces vues sur les réseaux sociaux puissent sembler convaincantes, vous feriez mieux de rechercher dans quelle mesure elles sont vraies, ou sinon peut-être que tu finis par boire de l’eau chaude.