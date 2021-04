L’astuce pour agir ivre dans ‘Another Round’? Booze Camp ⋆ .

Le réalisateur danois nominé aux Oscars Thomas Vinterberg a imaginé une première version de son long métrage international nominé aux Oscars «Another Round» en 2013 tout en battant des idées avec le co-auteur Tobias Lindholm. «Nous avons d’abord pensé à faire un film qui était uniquement une célébration de l’alcool», dit Vinterberg depuis sa maison de Copenhague. «Ensuite, nous avons réalisé que nous connaissions trop de familles détruites par l’alcool pour ne pas dire aussi le côté sombre de l’alcool. Mais nous n’avions pas encore le moteur de l’histoire.

Ce moteur est venu quelques années plus tard grâce à la théorie du psychiatre norvégien Finn Skårderud selon laquelle les humains naissent avec une carence en alcoolémie de 0,05. Dans «Another Round», cette notion totalement non scientifique inspire quatre professeurs de lycée qui s’ennuient (interprétés par Mads Mikkelsen, Magnus Millang, Lars Ranthe et Thomas Bo Larsen) à boire tous les jours, toute la journée, en utilisant des alcootests pour maintenir un taux d’alcoolémie modeste pendant qu’ils s’engagent avec leurs élèves.

L’expérience, bien sûr, déraille. Pour préparer son casting à tout jouer, de l’ivrogne à l’ivrogne, Vinterberg a mis en place ce qu’il appelle un «boot camp d’alcool». Mikkelsen décrit l’expérience d’une semaine, alimentée principalement par le schnaps et la bière, comme révélatrice.

«Le camp de boissons alcoolisées nous a donné la chance aux acteurs d’être aussi précis que les gars de l’histoire», dit-il. «Que se passe-t-il si nous sommes filmés en train de faire une scène à 0,05 [blood-alcohol content], puis de nouveau à 0,08, puis quelques niveaux de plus? Le premier jour, j’ai quitté les répétitions en pensant: «Je ne suis pas sûr que nous ayons quelque chose à tirer de ça», parce que ce n’est pas comme si nous nous sentions ivre ou quoi que ce soit. Mais le lendemain, c’était très instructif de se regarder dans les images et de voir toutes ces petites différences subtiles entre être sobre et ivre. Après deux bières, 0,05, vos mains sont tout d’un coup un peu plus libres. Deux autres verres, .08, le lisp que vous aviez quand vous étiez enfant revient. Et puis à .10, c’est là que nous avons arrêté d’écouter qui que ce soit, surtout le réalisateur!

Vinterberg a en outre synchronisé les performances des acteurs avec un comportement basé sur la réalité en étudiant des recherches compilées à partir de rapports de police danois. «Ils nous ont donné ce schéma très complet montrant comment les gens se comportent à différents niveaux d’alcoolémie, et je l’ai mis sur le mur», dit-il. «À un certain niveau, vous commencez généralement à chanter. À un autre niveau, vous commencez à vous assoupir. Et puis à un certain moment, vous ne pouvez pas vous déshabiller et vous remettre.

La première séquence d’ivresse dans «Another Round», jouée comme toutes les scènes par des acteurs complètement sobres, costars Champagne avec un chasseur de vins alors que les quatre amis fêtent leur anniversaire. «C’était de loin la scène la plus difficile du film à tourner», dit Vinterberg. «Je voulais montrer que ces personnages partagent un passé et se manquent, mais ils ont érigé des murs épais. Au fur et à mesure que la scène évolue et que le miracle de l’alcool ouvre l’esprit de Mads, ils passent d’être polis et légèrement nerveux à se détendre et à danser dans le restaurant – “ On s’en fiche! ” – avant de sortir et de devenir comme des enfants. Ils ressentent à nouveau cette chaleur d’être un gang.

Quelques jours plus tard, le Martin de Mikkelsen, enhardi par la vodka du matin, fascine ses étudiants d’histoire auparavant maussades avec des conférences envoûtantes. Vinterberg dit: «Mads a le courage de devenir l’homme qu’il était avec la dose parfaite d’alcool. Il n’est pas ivre. Mais il n’est pas sobre non plus. Sur le plateau, nous avons inventé cet état comme étant «zéro». C’est là que la théorie dit que vous devriez en être à votre naissance. »

Vinterberg, qui note qu’il a grandi dans une commune «avec des gens formidables, une bonne conversation et beaucoup d’alcool», pousse «Another Round» dans un territoire plus sombre lorsque Nikolaj (Millang) lance une longue journée de boisson en groupe en servant Sazerac cocktails à base d’absinthe. Déterminés à atteindre «l’oubli total», les hommes dansent maladroitement sur la musique soul américaine, trébuchent dans un magasin en train de renverser des marchandises et tentent de harponner la morue au quai local à l’aide d’un poteau émoussé. Ils se retrouvent dans un pub, où Nikolaj mange du papier-monnaie et Martin plonge du haut du bar dans une foule de buveurs tapageurs.

La nuit se termine en pagaille lorsque Nikolaj tente de se faufiler chez lui sans réveiller la famille, pour provoquer un tollé lorsqu’il s’évanouit et mouille le lit. Millang a utilisé de nombreuses astuces pour entrer dans le caractère ivre. «J’ai tourné environ 40 fois», dit-il. «Ils ont frotté du schnaps autour de mon visage pour que je puisse sentir l’alcool. Je me souvenais être jeune et ivre, vomir partout dans ma chambre. Et j’ai juste imaginé le reste pendant que je grimpais les escaliers.

Le projet des enseignants s’effondre lorsque la tragédie s’abat sur un personnage de «Another Round», mais l’alcool réaffirme ses pouvoirs magiques lors de la grande finale du film. Alors que les lycéens nouvellement diplômés se saoulent dans leurs chapeaux de capitaine, selon la tradition danoise, Martin de Mikkelsen boit profondément dans une bouteille de champagne, puis danse comme le magnifique ballet de jazz qu’il rêvait autrefois d’être.

«Le champagne est ce qui a commencé le voyage de nos personnages, alors j’ai aimé y revenir», dit Vinterberg. «De plus, si vous examinez les spécificités de l’alcool, vous apprenez que les bulles enflamment l’alcool à une vitesse triple. Lorsque vous ajoutez des bulles, vous vous enivrez beaucoup plus rapidement.

