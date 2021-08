L’astuce pour nettoyer la douche facilement qui vous surprendra par son efficacité | La vie

Si vous ne parvenez pas à vous débarrasser des résidus de savon ou de la saleté incrustée dans la douche, cette astuce est parfaite pour vous. Il est très facile à mettre en pratique et il vous surprendra par son efficacité.

Lors du nettoyage de la salle de bain, nous accordons une attention particulière aux toilettes, car nous pensons que c’est la zone qui concentre le plus de bactéries dans cette pièce. Cependant, d’autres zones doivent également être nettoyées à fond, comme la douche, qui accumule de nombreux germes.

Et, bien que ce soit une zone constamment éclaboussée par du savon et de l’eau, cela ne signifie pas qu’elle est propre. Les restes de peaux mortes et autres déchets corporels, ainsi qu’une humidité continue et une température douce, favorisent la prolifération de bactéries, champignons et autres micro-organismes.

En fait, selon une étude SafeHome, le rideau de douche ou le sol de la baignoire abritent 60 fois plus de bactéries que la cuvette des toilettes. Pour cette raison, les experts recommandent de nettoyer fréquemment votre douche et votre pare-douche ou votre rideau, au moins une fois toutes les deux semaines.

Mais enlever la saleté de la douche n’est parfois pas une tâche facile. Pour vous aider dans cette tâche, vous avez à votre disposition des astuces pour nettoyer la pomme de douche facilement et lors d’occasions précédentes nous vous avons donné quelques astuces pour nettoyer la douche sans effort.

Cette fois, nous allons nous concentrer sur une astuce maison pour nettoyer la moustiquaire, le carrelage, la baignoire ou le receveur de douche et enlever les traces de savon ou autre type de salissures collées. Il est très facile à mettre en pratique et il vous surprendra par son efficacité.

Tout ce dont vous avez besoin pour appliquer cette astuce, ce sont des gants, une tablette pour lave-vaisselle ordinaire et de l’eau tiède. Les tablettes pour lave-vaisselle sont connues pour être très efficaces pour éliminer la saleté tenace, et les résidus de savon et autres particules dans la salle de bain ne font pas exception.

Pour tenter cette astuce, trempez la pastille dans de l’eau tiède pour la ramollir légèrement puis frottez contre la surface à traiter. Le produit a un grand pouvoir nettoyant et, étant composé de poudre compactée, Ils grattent la saleté collée mais sans rayer le matériau.

Si vous trouvez qu’il est inconfortable de tenir la pastille entre vos doigts, vous pouvez percer un trou de sa taille dans une éponge et la placer pour un frottement confortable. Rincez à l’eau tiède pendant que vous frottez pour voir comment la saleté collée disparaît.