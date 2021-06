L’astuce pour rétablir les onglets Safari à l’ancienne conception ne fonctionne plus dans macOS Monterey beta 2

in

Apple a présenté cette année une version entièrement repensée de Safari avec iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey. Cependant, certains utilisateurs n’aimaient pas ce nouveau design, ce qui a amené les gens à découvrir une astuce pour revenir à l’ancien look de Safari. Malheureusement, cela ne fonctionne plus dans macOS Monterey bêta 2.

Le nouveau design de Safari unifie la barre de navigation avec la mise en page du site Web, qui suit désormais la couleur de l’arrière-plan. Il apporte également un aspect plus minimaliste aux onglets, qui fonctionnent désormais également comme barre d’adresse. Dans le même temps, des boutons tels que la page d’actualisation et le signet ont été masqués de l’interface principale.

Depuis la sortie des bêtas, plusieurs utilisateurs se sont plaints des modifications apportées à Safari. Bien que rien ne puisse être fait sur iOS, un développeur a trouvé comment restaurer l’ancien design Safari sur macOS. La triste nouvelle est que cette méthode n’a pas duré longtemps.

Avec macOS Monterey beta 2, qui a été publié plus tôt dans la journée pour les développeurs, les utilisateurs ne peuvent plus revenir à l’ancienne conception de Safari 15. La seule chose qu’Apple permet aux utilisateurs de faire est de désactiver les couleurs dans la barre de navigation, mais il n’y a aucun moyen d’utiliser l’ancien système d’onglets. Cependant, cela ne signifie pas qu’Apple n’écoute pas les commentaires des bêta-testeurs.

Comme nous l’avons mentionné dans notre article « Quoi de neuf dans macOS Monterey beta 2 », Apple a rajouté le bouton d’actualisation de la page à la barre d’adresse de Safari 15. Ce n’est pas toujours visible, mais l’icône apparaît lorsque vous passez le curseur sur la barre d’adresse. La société a fait quelque chose de similaire dans iPadOS 15 bêta 2 lorsque vous avez une souris ou un trackpad connecté à l’iPad.

D’autres changements sont susceptibles d’intervenir dans les prochaines versions bêta, car macOS Monterey ne devrait pas sortir avant cet automne, mais cela suggère également que la plupart du nouveau design de Safari est là pour rester.

