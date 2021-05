L’astuce que beaucoup font pour tromper la DGT et qui pourrait vous coûter des amendes de plus de 100 euros | Moteur

De nombreux conducteurs utilisent cette astuce pour éviter d’être condamnés à une amende pour avoir dépassé la vitesse dans une section, mais la DGT utilise une autre stratégie pour les traquer et leur infliger une amende.

Depuis le 11 mai, les limites de vitesse de circulation dans les villes de notre pays ont changé, certains changements visant à sauvegarder notre sécurité, tant pour le conducteur lui-même que pour les piétons, et c’est que la vitesse continue d’être l’une des principales préoccupations du Direction générale du trafic.

Cependant, le dépassement de la limite de vitesse est un facteur récurrent dans un accident mortel sur trois sur nos routes, et bien que les radars soient très efficaces, en particulier les téléphones portables qui ne sont pas publics, la vérité est que certains conducteurs abuser de la bonne foi pour dépasser les limites de vitesse dans certaines sections.

De nombreux conducteurs utilisent une astuce pour tromper la DGT et cela pourrait leur coûter des amendes de plus de 100 € et le retrait de points de la licence. L’astuce n’est pas nouvelle, et il s’agit essentiellement de ralentir au passage devant un radar fixe afin d’éviter l’amende puis d’accélérer à nouveau. Mais la DGT le sait très bien.

L’application My DGT vous offre divers avantages. Le principal est que vous avez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

C’est pourquoi de nombreux radars fixes disposer ensuite d’un deuxième radar fixe ou mobile peu de temps après, pour identifier si le véhicule a freiné au passage du premier radar puis a accéléré.

Ces radars appelés cascade, ont été critiqués à de nombreuses reprises, mais ils sont vraiment efficaces pour traquer ces types de conducteurs qui ne respectent pas les limites de vitesse.

Il faut être conscient, pour dépasser la limite de vitesse autorisée entraîne des amendes comprises entre 100 € et 600 € en fonction du dépassement. De même, pour les cas les plus graves 2 à 6 points peuvent être retirés du permis de conduire.

Le nouveau guide # TraficoA30 de DGT et @fempcomunica comprend des exemples graphiques des nouvelles vitesses sur les routes urbaines. ️20 km / h sur les routes avec une seule plate-forme ➡️30 km / h sur les routes avec une seule voie dans chaque direction routes avec 2 ou plus voies dans chaque direction # A30MasSeguros # Love30 pic.twitter.com/Vl4SxjvrOC – Dir.Général Traffic (@DGTes) 13 avril 2021

Comme nous l’avons souligné précédemment, depuis le 11 mai, il y a une nouvelle limite de vitesse dans les villes, notamment pour éviter les accidents. Cependant, selon les experts, le fait d’avoir réduit la vitesse en ville de 50 km / h à 30 km / h réduira le risque de mourir par cinq fois.