L’astuce que les Cambridge ont adaptée de Lady Di pour garder leurs enfants humbles

Dans le documentaire de Channel 5, Diana: Queen of Hearts, Morton a déclaré que depuis qu’ils étaient petits, Diana avait emmené William et Harry visiter des œuvres de bienfaisance et cela Cela les a aidés à ouvrir leur cœur et à être reconnaissants. L’une des raisons pour lesquelles Lady Di a fait cela était que ses enfants « ne croyaient pas qu’ils vivaient dans une bulle et que tout n’était pas des Range Rover 4×4, des fusils de chasse et des baby-sitters», a-t-il assuré.

LONDRES, ANGLETERRE – 11 DÉCEMBRE : le prince William, duc de Cambridge et Catherine, duchesse de Cambridge avec leurs enfants, le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George, assistent à une représentation spéciale de pantomime au Palladium Theatre de Londres, organisé par la loterie nationale, pour remercier les travailleurs clés et leurs familles pour leurs efforts tout au long de la pandémie le 11 décembre 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo par Aaron Chown – Piscine WPA / .) (.)

Écrire des lettres de remerciement est une autre habitude que Diana a inculquée à ses enfants et que William et Kate se sont reproduits dans leurs trois enfants. « William et Kate ont développé cette brillante capacité à laisser tout ce qu’ils peuvent sembler spontané et c’est ainsi que les enfants le voient », a expliqué Morton, « Les bonnes manières à table, les lettres de remerciement et les petites courtoisies sont inculquées aux enfants de manière qui devient automatique. »