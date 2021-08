L’astuce secrète pour calculer la dose parfaite de lessive | La vie

Arrêtez de gaspiller ! Si vous souhaitez prendre soin de vos vêtements, prolonger la durée de vie des tissus et économiser de l’argent, faites attention à cette astuce secrète pour calculer la dose parfaite de lessive.

Ajouter trop de détergent est l’une des erreurs les plus courantes que nous commettons lors de l’utilisation de la machine à laver. Beaucoup de gens pensent qu’ajouter plus de détergent aide à mieux nettoyer les vêtements lorsqu’ils sont très sales, mais ce n’est pas vrai et, en plus, cela endommage à la fois les vêtements et la machine à laver.

Comme nous vous l’avons déjà dit auparavant, ne pas utiliser la bonne quantité de détergent pose certains problèmes et à long terme cela peut coûter cher.

Comme l’explique Mary Gagliardi, scientifique à The Clorox Company, un excès de ce produit peut ruiner à la fois vos vêtements et votre machine à laver. D’une part, vous verrez que les vêtements sont raides, rêches et féculents, avec des restes blancs collés, car trop de mousse s’est produite lors du lavage.

D’un autre côté, utiliser trop de détergent peut causer des problèmes mécaniques dans votre machine à laver. L’excès de savon augmente l’usure de la pompe et du moteur de la machine, car la mousse agit comme un frein et il faut plus d’énergie pour laver les vêtements.

Même si vous respectez scrupuleusement le dosage fixé par le fabricant du produit, vous risquez de mettre trop de lessive dans la machine à laver. C’est indiqué sur TikTok @wirecutter, un compte appartenant au New York Times, qui nous propose une astuce secrète pour calculer la dose parfaite de lessive liquide.

La vidéo que vous pouvez voir ci-dessous explique que même la dose la plus faible indiquée par le fabricant dépasse la quantité réelle nécessaire pour obtenir de bons résultats de nettoyage.

Selon Wirecutter, au lieu d’utiliser la tasse à mesurer fournie dans la bouteille de détergent, il est plus conseillé d’utiliser une cuillère. La quantité idéale pour laver une charge légère d’environ 3,5 kg de vêtements est de 1 cuillère à soupe de détergent, tandis que si nous chargeons davantage le tambour, avec plus de 5,5 kg de vêtements, deux cuillères à soupe suffiront pour obtenir de bons résultats.

Grâce à cette astuce toute simple Non seulement vous économiserez de l’argent, mais vous prolongerez également la durée de vie de votre lave-linge et prendrez soin de vos vêtements.