L’astuce secrète pour nettoyer sans effort votre cafetière et la laisser exempte de germes | Vie

Peut-être que vous ne le saviez pas, mais la cafetière est l’un des appareils les plus germés de votre cuisine. Nous révélons une astuce secrète pour le nettoyer sans effort et le laisser exempt de microbes.

Nous nettoyons la cuisine avec beaucoup de soin. Puisque nous préparons la nourriture que nous allons y manger, nous essayons de garder les surfaces propres et nous utilisons même des produits désinfectants pour nous assurer que les comptoirs, l’évier et les carreaux sont exempts de germes.

Mais même les nettoyeurs les plus en profondeur passent à côté de certaines choses. La cafetière est un bon exemple: la plupart ne savent pas quoi C’est l’un des appareils les plus germés de la cuisine, et par conséquent, il n’est pas nettoyé aussi souvent qu’il le devrait.

Selon une étude de NSF International, la cafetière est pleine de micro-organismes, c’est pourquoi il est très important de la nettoyer souvent. Le réservoir d’eau en est le pire: l’enquête a révélé que 50% des gisements analysés contenaient des moisissures ou des levures, des germes qui, selon la FDA, peuvent provoquer des infections. De plus, la poignée ou le dessus dans le cas des cafetières à capsules accumule également beaucoup de microbes.

S’il est vrai que la chaleur dégagée par la cafetière est capable de tuer ces germes, il vaut mieux ne pas la risquer et la nettoyer à fond. Mais comment le faire de manière simple?

Il existe une astuce secrète pour nettoyer votre cafetière avec peu d’effort et éliminer les germes. Pour cela, la seule chose dont vous aurez besoin est eau et vinaigre. Remplissez le réservoir avec deux parties d’eau et une partie de vinaigre, allumez la machine, puis éteignez-la à la moitié du cycle d’infusion. Ensuite, laissez-le reposer pendant une demi-heure, et lorsque ce temps s’est écoulé, le cycle se termine.

Ensuite, remplacez le filtre en papier ou si vous en avez un permanent, nettoyez-le bien. Ensuite, exécutez deux autres cycles d’infusion avec juste de l’eau, puis lavez à nouveau le réservoir avec du savon à vaisselle et le filtre. Faites ce nettoyage une fois par mois pour garder votre cafetière exempte de germes.