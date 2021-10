L’astuce simple d’un expert en voyages pour obtenir une rangée entière dans un avion en couple

Essayez-le par vous-même (Photo: cheapholidayexpert.com)

Autant nous aimerions être le genre de personnes qui peuvent engager des conversations avec des étrangers et se faire des amis pour la vie, la vérité est que chaque fois que nous montons dans un avion, nous disons une prière silencieuse pour que le siège à côté de nous se retrouve étant vide.

Et nous savons tous qu’avoir une rangée entière pour vous – et votre compagnon de voyage – commence toutes les vacances du bon pied.

Nous sommes donc ravis d’essayer ces deux astuces pour gérer exactement cela.

Chelsea Dickenson, qui dirige cheapholidayexpert.com, a révélé deux astuces pour emballer une rangée entière dans un avion lorsque vous voyagez avec une autre personne.

La première est très simple, et vous pouvez également le faire lorsque vous vous aventurez en solo : il vous suffit de réserver la ligne 13.

Les superstitions entourant le nombre signifient que de nombreuses personnes éviteront activement de réserver des sièges dans la rangée 13, ce qui signifie que vous êtes moins susceptible d’avoir quelqu’un à côté de vous.*

*À moins qu’eux aussi ne lisent cet article.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Lorsque vous voyagez avec une autre personne, c’est à ce moment-là que le deuxième hack peut s’avérer utile.

Chelsea recommande qu’au lieu de choisir des sièges côte à côte, les couples choisissent de réserver un siège côté fenêtre et un siège côté couloir, en laissant le milieu libre.

Elle note qu’un étranger n’aura pas envie de s’asseoir au milieu de deux autres personnes, il est donc probable que cela finira par rester ouvert – vous donnant, à vous et à votre copain, une rangée entière pour vous-mêmes.

Évidemment, ce hack ne fonctionnera pas avec un vol complet, mais si d’autres passagers ont plusieurs options de siège, le siège que vous avez laissé entre vous et votre ami sera probablement leur dernier choix.

Chelsea et son partenaire ont connu le succès avec le piratage (Photo: cheapholidayexpert.com)

Si quelqu’un prend ce créneau, ne paniquez pas. Demandez simplement s’ils souhaitent échanger contre le siège côté couloir ou côté hublot afin que vous et votre compagnon puissiez vous asseoir l’un à côté de l’autre. Facile.

Chelsea et son petit ami James ont eu du succès avec la technique en prenant un vol British Airways de Heathrow à Corfou.

Plus : Hacks



Une vidéo montre le duo embarquant dans le vol, attendant de voir si leur astuce a fonctionné, puis déclarant qu’ils l’ont « sanglanté brisé » lorsque l’embarquement est terminé et que personne ne s’est assis entre eux.

Nous pensons que cela vaut la peine d’y aller la prochaine fois que vous prenez l’avion. Assurez-vous simplement d’arriver tôt à la réservation des sièges avant que quelqu’un d’autre ne puisse prendre la rangée 13.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Sept destinations de voyage qui ne figurent plus sur la liste rouge – et les meilleures offres à saisir



PLUS : L’hôtel londonien The Mandrake ajoute des forfaits « bien-être spirituel » aux séjours – mais en valent-ils la peine ?



PLUS : Les règles de voyage pour 32 autres pays ont été supprimées – alors que la liste rouge devrait être réduite

Recevez chaque semaine des informations sur les voyages, de l’inspiration et des conseils de Metro.

Inscrivez-vous ici…

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();