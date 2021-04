L’astuce simple pour accélérer le démarrage de Windows 10 | La technologie

Si votre PC prend une éternité à démarrer et vous rend désespéré, alors faites attention à cette astuce simple: vous obtiendrez Windows 10 pour démarrer beaucoup plus rapidement en un rien de temps.

Même les personnes les plus patientes désespèrent lorsqu’un ordinateur démarre très lentement. Et ce n’est pas pour moins: ces minutes que nous attendons que le PC commence à fonctionner est un temps très précieux que nous perdons. En fait, nous serions sûrement dans une surprise des plus désagréables si nous gardions une trace du temps que nous avons perdu à attendre devant l’ordinateur.

Heureusement, vous avez la possibilité de mettre en œuvre une astuce simple pour accélérer le démarrage de Windows 10. L’application de cette astuce est très simple et ne vous prendra pas plus de quelques minutes, il vaut donc la peine de profiter de ses avantages.

Pour commencer, ouvrez le Gestionnaire des tâches en appuyant sur les touches Ctrl + Maj + Échap de votre clavier, puis cliquez sur l’option Plus de détails, située en bas de la fenêtre. Ce faisant, le gestionnaire de tâches vous donnera une vue détaillée de toutes les informations qu’il peut vous offrir.

Windows 10 a beaucoup de bonnes choses, mais aussi quelques-unes qui nous rendent fous. Nous vous apprenons à les désactiver une fois pour toutes.

Une fois que vous avez élargi la vue, appuyez sur l’onglet Accueil. Ici vous pouvez voir une relation de tous les programmes tiers qui tentent de démarrer au démarrage, et sûrement la plupart d’entre eux ne sont pas indispensables pour commencer à travailler.

Vérifiez attentivement la liste, décidez quelles applications vous souhaitez ouvrir au démarrage du PC et désactivez les autres. De cette façon, l’équipe aura beaucoup moins de charge de travail au démarrage, vous permettant de démarrer plus rapidement et de réduire le temps d’attente.

Pour désactiver un programme, cliquez dessus puis sélectionnez le bouton Désactiver en bas de la fenêtre. Répétez l’opération autant de fois que nécessaire et ne laissez que les programmes essentiels en cours d’exécution.

Après avoir terminé cette tâche, redémarrez votre ordinateur pour voir combien de temps il faut pour démarrer. Il est certain que cela démarre beaucoup plus rapidement. En outre, En faisant cela, vous évitez également d’autres situations ennuyeusescomme l’ouverture de fenêtres inutiles ou la demande d’informations d’identification.