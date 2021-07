L’astuce TikTok pour savoir si vous êtes déshydraté en 3 secondes | Vie

En été, avec des températures atteignant les 40 degrés à l’ombre en Espagne, il est vital de bien s’hydrater. Comment savons nous?

Notre corps est composé à 75 % d’eau, et si nous ne l’hydratons pas correctement lorsqu’il fait très chaud, nous courons le risque de nous effondrer, ce qui peut même nous causer la mort.

Ceci est particulièrement important chez les personnes âgées, obèses ou atteintes de maladies cardiovasculaires.

Le problème est que il n’est pas facile de savoir si on est bien hydraté ou pas. Surtout si on s’occupe d’enfants ou de personnes âgées qui ne gardent pas trace de l’eau qu’ils ont bue, ou qu’ils vous disent qu’ils en ont, et ce n’est pas vrai.

¿Vous pouvez dire si nous ou quelqu’un d’autre sommes bien hydratés, sans avoir à suivre les verres d’eau que nous avons bu, ou la fréquence de cette hydratation ?

Eh bien, la vérité est que oui, et aussi d’une manière très simple et en quelques secondes seulement. C’est une méthode que les médecins jugent valable et tout le monde peut le faire, même les enfants.

est L’astuce pour savoir si vous êtes hydraté ou non en 3 secondes est devenue virale sur TikTok, Comment pourrait-il en être autrement. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Le test est tout à fait valide et est même utilisé en médecine. C’est ce qu’on appelle un test de turgescence cutanée.

C’est aussi simple que de tendre la main sur une surface plane, et pincer une articulation pendant deux à trois secondes.

Oui la peau rugueuse de l’articulation retrouve rapidement sa forme initiale, c’est que l’on est bien hydraté. Si cela prend du temps ou qu’il garde la forme de l’articulation, cela signifie que nous sommes mal hydratés et que nous devons boire de l’eau, surtout en été.

L’explication médicale nous dit que plus on est hydraté, plus la peau devient élastique, et c’est pourquoi il reprend rapidement sa forme après un pincement. Si la peau est mal hydratée, elle perd en élasticité et met donc plus de temps à récupérer.

L’astuce est valable, mais il doit être pris comme une approximation. Si le test de turgescence cutanée vous indique que vous êtes mal hydraté, ne buvez pas des litres et des litres jusqu’à ce que le test fonctionne…

Le passage de l’eau que vous buvez sur toute la peau n’est pas immédiat. Et toute l’eau ne reste pas sur la peau.

est Astuce Tiktok pour savoir si vous êtes hydraté ou non en 3 secondes C’est intéressant non seulement parce qu’il est très facile à appliquer, mais parce qu’on peut l’appliquer à des enfants qui n’aiment pas boire.

Aussi aux personnes âgées, mais gardez à l’esprit que avec l’âge la peau perd de son élasticité, et peut ne pas reprendre sa position même si la personne est bien hydratée.