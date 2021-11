L’astuce ultime pour envoyer de l’argent à des personnes qui n’ont pas activé Bizum

De toutes les applications qui sont sorties ces dernières années, Bizum C’est l’un de ceux qui ont rendu la vie des gens plus facile. Loin est de diviser les comptes dans un restaurant ou de devoir effectuer des virements avec l’IBAN. Maintenant, grâce à cette application, envoyer de l’argent est beaucoup plus facile.

Jusqu’à présent, il suffisait que le contact auquel vous vouliez envoyer le montant soit enregistré via sa banque. Mais il ne doit plus en être ainsi : au cas où l’ami à qui vous choisissez d’envoyer l’argent n’aurait pas Bizum, l’application elle-même vous enverra une invitation et lors de votre inscription, vous recevrez l’argent sur votre compte.

Si le client décide d’ignorer le message, ne vous inquiétez pas, l’argent n’est pas perdu. L’argent est rapidement retourné sur votre compte.

Bizum, l’application pour envoyer et recevoir de l’argent

Comment fonctionne Bizum ?

Dans certaines banques, il n’est pas nécessaire de télécharger une application supplémentaire pour avoir Bizum. Il vous suffit de trouver l’option dans l’application de la banque avec laquelle vous travaillez. Une fois là-bas, recherchez l’option « envoyer et recevoir de l’argent », entrez le numéro de mobile de votre liste de contacts et indiquez le montant que vous souhaitez que votre ami reçoive.

Une fois le paiement confirmé, votre contact disposera de l’argent directement sur son compte associé à son numéro de téléphone.

Avec quelles banques Bizum travaille-t-il ?

Actuellement, cette application est disponible dans les Entités bancaires: CaixaBank, Santander, BBVA, Bankia, Sabadell, Unicaja, Kutxabank, Caja Rural, IberCaja, Grupo Cooperativo Cajamar, Abanca, Bankinter, Laboral Kutxa, EVO, BancaMarch, Banco Mediolanum, Eurocaja Rural, Caja de Ingenieros, Banjo, Cajalmendrale Banca Pueyo, Bankoa, Caixa Ontinyent, Cajasur, Deutsche Bank, Imagin, INF, Liberbank, Openbank, Orange Bank et Targo Bank.

