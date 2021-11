L’astuce virale de TikTok pour nettoyer et désinfecter la baignoire en même temps, en une minute | La vie

Personne n’aime nettoyer la baignoire. C’est inconfortable, lourd et désagréable. Cette astuce vous simplifiera grandement la vie…

L’un des endroits de la maison plus compliqué à nettoyer, mais qui en même temps nécessite plus de nettoyage, est la baignoire.

Il est généralement situé dans un coin de la salle de bain et est difficile d’accès pour le nettoyer, à moins d’entrer à l’intérieur.

Il existe de nombreuses façons de nettoyer une baignoire, mais cette astuce pour nettoyer la baignoire du tic-tac Vanesa Amaro, spécialiste du nettoyage avec plus de 4 millions de followers, a retenu notre attention car c’est très pratique, rapide et efficace :

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, vous devez d’abord acheter une brosse distributrice de savon pour frotter la vaisselle, les casseroles et les casseroles.

Le même que vous voyez dans la vidéo est vendu sur Amazon pour seulement 10 euros.

Comme son nom l’indique, il est principalement utilisé pour laver la vaisselle et les ustensiles de cuisine. La première astuce est que Il est également très efficace pour nettoyer la baignoire.

Le deuxième tour de Vanesa Amaro est ajouter un jet d’eau au détergent de salle de bain vinaigre blanc ou de nettoyage.

Ainsi, aux propriétés nettoyantes du savon, on ajoutera les propriétés désinfectantes du vinaigre.

Une fois par semaine, nous utilisons cette brosse avec distributeur pour nettoyer la baignoire, ainsi que les parois ou la vitre, si elle est recouverte.

Comment il a incorporé du savon nous n’aurons pas à forcer pour le jeter dans la brosse dans des positions difficiles qui nécessitent le nettoyage d’une baignoire.

Et comme il est très confortable à tenirGrâce à la poignée, il est beaucoup plus facile et moins fatiguant à utiliser qu’un tampon à récurer.

En seulement une ou deux minutes, nous pouvons nettoyer toute la baignoire, presque sans effort. Ils valent les 10 euros de dépense du pinceau avec distributeur…