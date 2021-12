L’astuce virale de Tiktok pour rendre le sol plus propre que jamais | Vie

Si vous avez l’habitude de nettoyer le sol avec une vadrouille, vous avez peut-être remarqué un défaut majeur dans ce système. Un hack TikTok le résout.

Aujourd’hui, il existe des aspirateurs robots qui nettoient également le sol. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre, et il y a des gens qui préfèrent frotter à la main.

Le problème avec la serpillière est que frotte avec la même eau sale le sol que vous essayez de nettoyer.

C’est-à-dire qu’au début, vous avez de l’eau savonneuse propre à l’intérieur du seau, mais vous frottez le sol et vous rincez la vadrouille dans la même eau, la rendant sale. Ensuite, vous continuez à frotter avec cette eau sale.

Les aspirateurs robots ont évolué. Désormais, en plus de balayer et d’aspirer les sols, ils frottent également. Nous avons sélectionné les meilleurs robots tout-en-un : ils balaient, aspirent, nettoient les sols et les polissent. Si vous cherchez un modèle, voici les meilleurs.

Comment puis? frotter le sol sans utiliser votre propre eau sale Que générez-vous avec chaque drain ?

Il existe des seaux à vadrouille avec deux départements séparés, un pour l’eau propre et l’autre pour l’eau sale, mais ils sont généralement beaucoup plus chers que les traditionnels.

est Astuce virale TikTok pour éponger le sol résout le problème, en dépensant beaucoup moins d’argent. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Comme vous pouvez le voir, c’est aussi simple que mettre un seau à l’intérieur du seau de vadrouille lui-même.

là tu mets de l’eau propre et le nettoyant que vous souhaitez utiliser: savon, eau de javel, vinage blanc, tout ce que vous voulez.

Pour frotter, vous trempez la vadrouille dans le seau d’eau propre et frottez le sol. Ensuite, vous l’égouttez bien dans l’essoreuse du seau à vadrouille.

L’eau propre du seau que vous mettez dans le seau ne se mélangera pas avec l’eau sale dans le seau de la vadrouille.

Avec ce hack TikTok vous ne frotterez le sol qu’avec de l’eau propre, il sera donc plus propre et plus désinfecté, sans aucun effort supplémentaire.

C’est une astuce très simple et efficace, si vous ne voulez pas dépenser d’argent c’est un seau à vadrouille à double compartiment.

Oserez-vous l’essayer?