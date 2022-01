L’astuce virale du « coquillage » pour peindre une maison sans tache | Vie

Peindre un mur est facile. Le peindre sans tacher, et de manière uniforme, qu’il n’y ait pas de traces ou de nuances de couleurs différentes, est une chose bien différente…

Il est habituel que, de temps en temps, vous deviez peindre les murs et le plafond d’une pièce. Surtout s’il y a des enfants ou des animaux à la maison.

Le problème est que un peintre professionnel est assez cher, donc la plupart des gens vont au bricolage. Mais peindre un mur est plus compliqué qu’il n’y paraît…

Il est très fréquent de mal égoutter la peinture, ou d’en mettre trop sur le pinceau, et terminer avec le sol plein de gouttes.

Nous vous disons quelles options vous avez si vous souhaitez acheter un iPad en 2021, Apple a renouvelé la gamme de tablettes et l’offre a été élargie, vous découvrirez ici tous les modèles et leurs caractéristiques.

Un autre problème est que il n’est pas facile de maintenir l’homogénéité. Dans certains coups, nous donnons plus de peinture, dans d’autres moins …

Au final, si vous n’avez pas beaucoup d’expérience, vous finissez par remplir le sol, les meubles et autres objets de peinture, et vous pouvez remarquer les coups de pinceau de différentes nuances sur le mur.

Par chance, L’astuce virale de TikTok appelée « le coquillage » vous aidera à peindre sans bavure, pour maintenir l’homogénéité, et pour remplir les bords et les coins avec plus de précision, sans manquer. Tu peux le voir ici:

Pour commencer cette astuce, nous avons besoin une brosse aux poils doux et moulables.

Une fois mouillé avec de la peinture, il s’agit d’environ appuyez le pinceau contre le mur pour qu’il ressemble à un coquillage, déplaçant légèrement le poignet d’un côté à l’autre.

Ce mouvement provoque la dispersion des poils, ainsi que la dispersion de la peinture. De cette manière les gouttelettes sont réduites, car la peinture ne s’accumule pas sur le pinceau et se répartit plus uniformément.

Un autre avantage de ce système est que seuls quelques poils s’accumulent dans un coin, ou sur la tranche. Ceci permet peindre ces zones plus précisément, réduisant le glob ou la possibilité de tacher un cadre de porte ou de fenêtre.

C’est une astuce que beaucoup de peintres utilisent, et en vidéo cela semble plutôt bien fonctionner. Démarrez-le la prochaine fois que vous peignez et voyez si cela fonctionne pour vous aussi…