L’astuce virale pour nettoyer les phares des voitures et les faire briller sans acheter de produits spécialisés | Moteur

Tous les accessoires liés à la voiture valent leur prix en or. Heureusement qu’il existe des alternatives naturelles, moins chères, et tout aussi efficaces…

Nous sommes en saison des pluies, et sûrement bientôt, de la neige. La route se remplit d’eau et de boue, et les phares de voiture se salissent facilement.

Au-delà des questions esthétiques, il est important de les garder propres pour qu’ils remplissent correctement leur fonction d’éclairage de la chaussée et de vous montrer aux autres voitures, ou aux piétons.

Pour phares de voiture propres Il existe des produits spécialisés, mais comme tout ce qui concerne les voitures, ils ne sont pas bon marché. Un flacon de nettoyant/réparateur phares coûte environ 10 euros.

Lampe flash V16 : notez bien ce nom car il sera l’un des plus écoutés dans les mois à venir avec l’entrée en vigueur de la nouvelle règle d’assistance routière.

Heureusement, il existe un moyen moins cher, plus facile et plus écologique à nettoyer les phares de voiture, et les laisser pétillants.

Gardez à l’esprit que cette méthode maison il n’est pas utilisé pour réparer les rayures ou autres dommages. Il n’est efficace que pour enlever la saleté, la poussière, la boue, etc. Pour nettoyer les phares, en somme.

Vous n’avez besoin que de deux ingrédients : un citron et du bicarbonate de soude. Ce sont des produits que presque tout le monde a à la maison. Et si vous devez les acheter, ils sont très bon marché.

Simplement presser un citron dans un récipient et ajouter une cuillère à café ou deux de bicarbonate de soude. Bien mélanger et mouiller une éponge ou un chiffon avec ce liquide.

Il y a des gens qui coupent un citron en deux et versent le bicarbonate dessus, en le frottant avec le citron, mais cela peut laisser une trace de la propre chair du fruit.

Il est préférable d’utiliser un chiffon. Passez-le sur les phares, et vous verrez comment vous enlevez immédiatement la saleté, et ils sont brillants grâce à l’action du citron.

Mélanger ces deux ingrédients est une formule de nettoyage bien connue, car le citron désinfecte et le bicarbonate agit comme réactif, pour détartrer la saleté.

Vous pouvez également l’utiliser dans la cuisine ou la salle de bain, car c’est un nettoyant efficace, et il n’est pas toxique.