L’astuce virale pour nettoyer votre friteuse sans huile et la laisser comme neuve en quelques secondes | La vie

Cette astuce pour nettoyer notre friteuse sans huile est devenue virale, même si elle peut aussi comporter des risques.

Ces dernières années, les friteuses sans huile sont devenues populaires, ce qui nous permet non seulement de cuisiner des aliments beaucoup plus sains, mais aussi d’être beaucoup plus faciles à nettoyer les appareils, bien que cela ne signifie pas que nous avons le processus de nettoyage fastidieux pertinent après cuisson. cuit.

Heureusement, il existe différentes techniques qui nous permettront nettoyer notre friteuse sans huile et la laisser comme au premier jour, et bien qu’il existe de nombreuses procédures que nous pouvons voir sur les réseaux, en ce moment une astuce vient de devenir virale pour nettoyer notre friteuse sans huile en quelques secondes et la laisser totalement propre, aussi vierge qu’au premier jour.

Ce hack de nettoyage provient du compte TikTok appelé TanyaHomeInspo où l’on nous montre une procédure simple que nous pouvons utiliser pour nettoyer la friteuse, ce qui ne prendra que quelques minutes.

Dans cette vidéo qui a été vue plus de 3,5 millions de fois, il faut retirer le tiroir de la friteuse quand on veut le nettoyer, et y verser du liquide vaisselle.

Ensuite, nous ajoutons un peu d’eau et remettons le tiroir dans la friteuse pour régler la minuterie en trois minutes pour le réchauffer.

Dès qu’il a chauffé, vous devez retirer à nouveau le tiroir de la friteuse et vous remarquerez qu’en inclinant toute l’eau au-dessus de l’évier, la saleté disparaît et le tiroir semble pratiquement neuf.

C’est une astuce sympa que vous pouvez essayer d’utiliser pour votre friteuse sans huile, mais cela peut comporter plusieurs risques selon le modèle de friteuse que vous avez chez vous.

Nonobstant l’expert en électroménager, Colin jones, indique que bien que cette procédure puisse être effectuée, les fabricants n’indiquent pas expressément que l’eau et le lave-vaisselle peuvent être placés à l’intérieur d’une friteuse pour la nettoyer.

Il ajoute en outre que chaque friteuse est scellée différemment, donc si vous mettez de l’eau et du lave-vaisselle dans le tiroir, et que vous le chauffez, de l’eau pourrait fuir vers les moteurs internes affectant le fonctionnement de l’appareil.

De cette façon, avant d’effectuer cette astuce, nous vous conseillons de lire le manuel d’instructions de votre friteuse pour éviter tout type de panne, et sinon vous pouvez toujours utiliser d’autres procédures telles que le revêtement du tiroir avec du papier d’aluminium, car Aide à prévenir l’accumulation de saleté – dessus.